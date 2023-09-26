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南韓國軍日睽違十年大規模閱兵　尹錫悅警告北韓勿挑釁

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/26 16:27
南韓總統尹錫悅（右）及國防部長李鐘燮（左）於26日國軍節檢閱部隊（圖／路透社KIM HONG-JI）

南韓總統尹錫悅（右）及國防部長李鐘燮（左）於26日國軍節檢閱部隊（圖／路透社KIM HONG-JI）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓今（26）日舉行十年來首次的大規模閱兵，在首爾街頭展示彈道飛彈及攻擊直升機等武器，展示武力。

路透社報導，相對於北韓領導人金正恩時常舉行大規模閱兵活動，南韓通常是低調舉行，然而在尹錫悅上任後，南韓對北韓立場轉為強硬，北韓也不斷以武力示威，南韓在今年國軍日也舉行大規模街頭閱兵，上一次已是2013年。

南韓國防部表示，在此次南韓國軍日活動中，有數千名士兵及南韓自製坦克、自走炮、攻擊機及無人機，2萬8,500名的駐韓美軍中，也有300人參與；活動之一長達2公里的遊行，將穿越首爾主要商業區至光化門。

閱兵活動於首爾城南一處空軍基地拉開序幕，公開展示玄武飛彈(Hyunmoo missiles)，L-SAM飛彈攔截系統、F-35噴射戰鬥機，以及首架南韓國產戰鬥機KF-21。

玄武飛彈是南韓最新飛彈之一，有分析指出，這是南韓在衝突期間打擊北韓的計畫中一個組成部分，L-SAM則是用來打擊50至60公里高度來襲的飛彈。

另外，閱兵活動也將包含韓美軍用飛機聯合飛越，以展示升級的聯合防禦態勢。

韓聯社報導，尹錫悅今日上午活動中發表談話表示，南韓將以與韓美間堅固的同盟為基礎，進一步加強韓美日安保合作。

尹錫悅向北韓喊話，北韓應明確認知到核武無法保護自己的安危，若北韓發動挑釁，南韓軍方將以實戰戰鬥力量和堅固的應對態勢為基礎，立即進行反制。

尹錫悅也提及韓美同盟70週年，以及韓美日戴維營峰會，這些都將有助南韓進一步提升安保及對北韓核威脅的遏制力。

尹錫悅強調，應該要加快發展尖端科學技術，如人工智能、有無人複合戰鬥體系、宇宙、網路、電子等，主導未來戰場能力。
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更新時間 : 2023-09-26 17:25 GMT+08:00

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