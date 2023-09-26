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莫德納XBB.1.5疫苗9/26起開打 可與流感、肺炎鏈球菌一起打 接種建議、開放時程一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/26 16:12
疾管署舉行「新冠疫苗 XBB.1.5開打」記者會，疾管署長莊人祥表示， 接種疫苗是預防疾病的最好方式。 

疾管署舉行「新冠疫苗 XBB.1.5開打」記者會，疾管署長莊人祥表示， 接種疫苗是預防疾病的最好方式。  (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）近期國內新冠疫情處於低點，但是預期秋冬疫情會上升，為降低感染COVID-19後併發重症和死亡風險，疾管署今（26）日宣布，莫德納XBB.1.5疫苗開打，第一階段由65歲以上民眾優先接種，若想與流感、肺炎鏈球菌疫苗一同接種，同手臂兩針建議距離至少2.5公分。

莊人祥署長表示，依據統計資料，5月起COVID-19併發症個案中65歲以上長者佔78%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，而近期國際上歐洲、美國等地疫情都有升溫傾向，且國內外主要流行病毒株多為XBB衍生，建議民眾踴躍施打，儘快獲得保護力。

談到XBB.1.5疫苗的接種建議，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎說，年齡上以五歲作為區分，滿6個月至5歲幼兒，若未曾接種疫苗應該接種2劑XBB疫苗；若是有接種1新冠疫苗劑的話應再接種1劑；而之前曾接種1至2劑BNT疫苗的幼兒，則應該打XBB以完成3劑；若是已完成基礎劑接種者，則與前一劑間隔3個月可以接種1劑XBB。

滿五歲的兒童、成人，不管是否接種過新冠疫苗，則建議接種1劑XBB疫苗，但與前一劑要間隔3個月。如為確診者，需間隔12週(84天)再施打。

莫德納XBB.1.5疫苗9/26起開打 可與流感、肺炎鏈球菌一起打 接種建議、開放時程一次看

此外，由於秋冬是呼吸道疾病流行季節，符合資格對象除了COVID-19變異株疫苗之外，流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗也可以同時分開不同部位接種，亦或間隔任何時間接種；若同時接種三種疫苗，同手臂兩針建議距離至少2.5公分。

疾管署說明，XBB.1.5疫苗自今日起優先開放65歲以上民眾接種；10月2日起再開放醫護人員接種； 10月9日起開放全民接種，將視上述接種情形調整。

提醒民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件，並請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

莫德納XBB.1.5疫苗9/26起開打 可與流感、肺炎鏈球菌一起打 接種建議、開放時程一次看
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更新時間 : 2023-09-26 17:25 GMT+08:00

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