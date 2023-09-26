背書包、寫功課姿勢很重要　正確護頸椎不駝背

【健康醫療網／記者張慈恩報導】小一新生家長除了擔心孩子對校園的適應力以外，令家長最煩惱的就是每天必需背著沉重的書包，以及小一新生開始要進入課業複習及書寫功課，坐在書桌前的時間漸漸比以前還要長，家長應該要了解如何調整孩子適當的坐姿及正確背書包，對學習上會更有幫助也不容易造成身體的負擔。

正確揹書包 不造成負擔

衛福部南投醫院復健科物理治療師王瓊敏表示，小一新生肌肉骨骼發育尚未成熟，軀幹的肌肉群尚未穩定，若使用錯誤方式背書包，改變了身體力矩造成軀幹的不平衡，影響肌肉發展不平均，脊椎將會產生不良曲線。若書包肩帶過長，書包位置過低，書包的重量會落在雙肩上與腰和骨盆之間，而軀幹為了平衡書包重量，造成頭頸往前、駝背、腰椎前凸、骨盆前傾等狀況。

王瓊敏治療師提醒掌握正確原則，正確背書包：1.雙肩帶平均調整，調整至書包平貼在背部，並選用配有胸前扣帶的書包以及寬版背帶，以分散書包重量，減輕背部負重壓力。2.書包如何挑選才適當，首先空書包越輕越好，以不超過1000g為佳，尺寸挑選應實際試背，書包頂端與肩膀平行，底部不低於臀部，以減少走路時書包的晃動。3.收納書本應遵循「內重外輕」，也就是較厚重的課本放最內層，較輕的作業簿放前側，才不會讓書包傾斜，讓壓力點落在腰部。

掌握坐姿3原則 加強核心2活動

剛升上小一的孩子耐不住久坐，孩子才能坐得穩、坐得久，讓注意力集中，也可保持適當的閱讀距離以保護視力。調整適當坐姿掌握3原則：1.「足膝背90」:椅子高度調整至雙腳可平放於地面上，切勿懸空或雙腳往椅子兩邊擺放，椅面深度與大腿長度相同，膝蓋呈90度彎曲，屁股坐滿椅面，背部緊貼椅背，髖部與背呈90度。2.桌面高度過高時，孩子寫字會聳肩，寫字的施力點會集中在肩膀，容易造成肩頸肌肉疲勞，桌面過低時，頭頸至上背部過度前傾造成駝背，桌面調整應遵循兩側肩膀自然下垂平行 ，雙手前臂放在桌面上時雙手肘呈90度，身體與桌面距離五公分。3.眼睛與桌面距離以30公分為佳，閱讀書籍時可善用書架呈45度角，在長時間的閱讀下以減少頭頸壓力 。

治療師建議，強健的核心肌群是姿勢的穩定度及精細動作之基礎，可透過以下有趣遊戲活動來加強孩子核心：1漫步月球:平躺於地墊上，雙腳抬高將球緊靠在牆面上做上下左右來回的滾動，保持球不落下。2小超人蓋房子:腹部趴在大球上維持平衡不倒下，頭部維持抬高雙手執行堆疊積木或磁力片，挑戰積木不倒下。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59322

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