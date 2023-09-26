【秋季台灣蜂螫事件頻傳】南投清境高空步道全線封閉兩天　新北市瑞芳又有5人遇蜂群受傷

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日前新北市、南投縣山區發生蜂螫釀死傷事件，昨(9/25) 新北瑞芳又有登山者遭蜂螫；南投縣府人員24日在仁愛鄉清境步道發現蜂群飛舞，巡視發現虎頭蜂窩25日摘除，同時宣布25、26日全線封閉。

每年9月至11月是虎頭蜂群數量最大且攻擊性最強時期，南投縣政府轄管景點竹山鎮瑞龍瀑布園區9月2日發生蜂群攻擊遊客釀21人就醫，巡視後摘除黑腹虎頭蜂窩；縣府風景區管理所人員24日又在仁愛鄉清境高空觀景步道發現虎頭蜂飛舞、盤旋，沿線搜尋發現蜂窩。

南投縣政府25日下午發布新聞稿表示，風管所員工巡視發現2期步道下方有3大、1小蜂窩，立即封閉2期步道保護遊客安全，並通知開口廠商摘除，廠商25日中午到場，確認其中3個蜂窩是去年築巢，已無蜂群棲息無須摘除，另1個蜂窩有摘除必要，已當場完成作業。

縣政府指出，此蜂窩直徑約40公分，是黃腳虎頭蜂窩，為避免餘蜂危及遊客，通報相鄰的清境農場及設站牌的客運公司，並在台14甲線人行道豎立告示請遊客勿逗留；另外，清境高空觀景步道今天、明天全線封閉，2期步道則封閉至29日，確認安全無虞後開放。

一行20人的登山團體9月20日在新北市瑞芳山區遭蜂群攻擊，造成2死9傷。25日新北市瑞芳山徑又有民眾遭蜂群螫傷，3女2男當天前往天外天花園墓園附近登山遭蜂群攻擊，4人送醫治療後住院，其中60歲劉姓女子一度休克住進加護病房，另1人自行就醫。

新北市瑞芳區天外天花園墓園間山徑25日發生蜂螫意外，4名登山客送醫時手部等身體多處腫脹，經治療後安排住院，其中60歲劉姓女子一度休克住進加護病房；另1人自行前往診所就醫。（讀者提供）中央社

新北市瑞芳區四腳亭坑路天外天花園墓園附近25日有4人登山遭蜂螫傷，1名女性傷者表示，地面有上百隻蜂群突然飛起來攻擊，看到蜂群時要跑，已經來不及了，就醫時身體仍感刺痛。中央社

基隆市消防局25日上午10時46分接獲通報有民眾遭蜂群螫傷，立即出動信義分隊人車前往救援，64歲郭姓男子及60歲劉姓、70歲郭姓、70歲張姓女子共4名傷者都意識清楚，能自行走上救護車後送往衛福部基隆醫院治療。

其中，劉女在治療過程中一度休克，醫師緊急給予升壓藥及抗過敏藥物後，生命徵象回穩，住進加護病房持續治療；其餘3名傷者，住一般病房。

至於另一名傷者69歲鄭姓男子，救護人員抵達時已離開，經聯繫後鄭男已自行前往診所就醫。

郭男表示，5人相約前往登山途中，前後2人都有帶殺蟲劑以防萬一，看到前方地上有蜂時不想招惹蜂群，打算安靜從旁繞過，但因路徑狹窄，沒想到還沒通過就遭蜂群攻擊。

1名女性傷者說，地上整片達上百隻蜂群，看到蜂群時要跑已經來不及了，真的太恐怖了，她是第1次登山被蜂群攻擊，她抱著身體不敢亂動，一直被蜂群螫痛到不斷叫，脖子、肩膀、背部、手部、耳後等處被螫傷。

瑞芳區長楊勝閔表示，事發地點在瑞芳早起會至基隆市天外天墓園間山徑，今年7月初公所曾接獲此處有民眾遭蜂螫通報，立即封閉山徑口，僅摘除一小型長腳蜂窩，公所25日並加強蜂螫地點告示。

新北市政府動物保護防疫處長楊淑方指出，25日下午3時29分已找到蜂窩並摘除，確認是中華大虎頭蜂，估計蜂窩重達20公斤達上千隻虎頭蜂，公所與動保處仍會暫時封鎖這處山段。

楊勝閔表示，秋季為虎頭蜂繁殖期，蜂群攻擊性最高，虎頭蜂群白天離巢進入山林吸允樹枝果實，最遠可達數公里遠，晚上才會回巢，冒然進入雜草叢生人煙罕至山徑或是任意劈砍樹枝，可能遭覓食蜂群攻擊，也有可能驚擾地底或樹上蜂巢。

他指出，民眾登山時若發現前方有蜂盤旋，請折返勿再前行，以免發生危險。山永遠都在，秋天是虎頭蜂繁殖期非常凶猛，建議大家這段時間不要到雜草叢生人煙罕至山徑爬山。

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