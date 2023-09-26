有苦難言好傷「心」！加拿大研究：職場壓力大、不得志的男性心臟疾病風險增2倍

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）不健康的飲食有害心血管健康，但負面的情緒、壓力同樣很傷「心」。研究發現，生活中經歷工作壓力、工作與回報失衡的男性，罹患心臟病的風險為其他人的兩倍，危害甚至等同於肥胖和二手菸。該研究於上週發表在美國心臟協會期刊《循環：心血管品質和結果》。

來自加拿大的研究團隊從2000年到2018年間、長達 18 年追蹤了加拿大近6,500名白領階級（3,118 名男性和 3,347 名女性），平均年齡為 45 歲，均沒有心臟病史。

受測者的教育程度從沒有高中文憑到大學畢業，他們在魁北克的工作性質和職位範圍極廣，包含高階管理、專業、技術和辦公室支援等。研究人員利用問卷方式來評估受測者的工作壓力、工作與回報失衡等情況，同時查看國內健康資料庫中的心臟病相關病歷資料。

結果顯示，與沒有工作壓力的男性相比，有工作壓力或工作與回報失衡者，罹患心臟病的風險增加49%。但研究員沒有發現女性受測者的心臟健康與工作等壓力源有關。

該研究的主要作者、加拿大魁北克大學的博士候選人Mathilde Lavigne-Robichaud解釋，工作壓力來源指的是員工面臨高工作要求和低工作控制的工作環境。

所謂高工作要求包括繁重的工作量和，或是緊迫的工作期限等，而低工作控制代表著員工在決策、如何執行任務方面幾乎沒有發言權。

Mathilde Lavigne-Robichaud說，當員工在工作中投入大量精力、努力，當自認獲得的回報（例如薪水、認可或工作保障）與付出不成比例時，就會出現「工作與回報失衡」的情形。

至於該怎麼預防負面的工作情緒影響心臟健康？研究人員建議，員工自身要在工作與生活間取得平衡，並與雇主進行開放性的溝通，公司方面，則建議雇主改善工作環境的溝通方式，並賦予員工更多決策權等相關支援，只要兩方共同解決工作場所壓力源，便能一同創造更健康的工作環境，有助於降低心臟健康風險。

為何工作壓力源不會影響女性心臟健康呢？沒有參與該研究的婚姻和家庭治療師Christine MacInnis推測，雖然女性也會承受很大的工作壓力，但她們會透過親密的友誼尋求支持、安慰和發洩內心的不滿。但男性傾向於將自己的感受內在化，而不是與他人分享，所以他們的壓力無處宣洩。

Christine MacInnis說，內在的壓力會引發糖尿病和心臟病等健康問題。