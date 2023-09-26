【環保好難】回收寶特瓶做積木更汙染 樂高嘆「神奇材料」難求

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）追求永續志向很高遠，但執行起來卻難如登天。全球最大玩具製造商、丹麥樂高（Lego）兩年前發下豪語，擬不再以石油基塑膠製作積木，但卻發現，新材質的碳排放量更高，不得不放棄，顯見企業在環保這條路上，往往心有餘而力不足。

金融時報報導，樂高2021年宣布，要嘗試以回收寶特瓶製作積木。目前該公司80%以上、每年數十億個積木，都是由石油基原生塑料（virgin plastic）ABS樹脂製成，而生產1公斤ABS塑膠，需要2公斤石油。

然而，經過了兩年努力，樂高表示，使用回收聚乙烯對苯二甲酸酯（RPET）塑料，碳足跡更高，只好宣告放棄，改朝減少ABS碳排的方向努力。執行長Niels Christiansen嘆道，本以為有所謂的「神奇材料」，但試過了千百種後，才發現替代材料一「料」難求。

ABS樹脂能做出耐用、更容易聚合拆解的積木，但PRET較軟，須添加額外材料，才能達成相似的耐用與安全度。但在這過程中，不可免地須增加燃料使用，有違減碳初衷。「這就像試圖用木頭而非鋼鐵做出一台腳踏車。」Christiansen打了個比方。

樂高並不氣餒，現將目標放在加入更多生質、回收材料，讓ABS之組成更具永續性。如此一來，到了2032年，碳排放量可望較2019年減少37%。此外，樂高也將推動回收積木計畫，鼓勵消費者將積木捐出，處理後再送至慈善機構。

接下來到2025年，樂高每年會投入30億克朗（新台幣137億元）於永續目標，惟這項支出勢必傷及利潤，畢竟該公司不會將添購永續材料的成本，轉嫁至消費者身上。