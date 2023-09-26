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【AI大師論壇】「Google大腦」之父吳恩達：人工智慧導致人類滅絕的風險說太過「誇大」

■吳恩達強調: 人類擁有豐富經驗來控制比自己更強大的事物。■ChatGPT之父、OpenAI執行長阿特曼演說時也提到: 無論AI變得多出色，也沒人想看兩個AI下棋對戰，這一點不會改變。■阿特曼也坦言，每項新技術都會出現問題，不是來自Open AI的錯誤，而是社會犯的集體錯誤，例如「人們以我們沒有想到的方式使用和濫用它們」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/26 14:55
「AI大師論壇：人工智慧如何形塑人類未來」25日在台北南港展覽館舉行，鴻海創辦人郭台銘（右3）、「Google大腦」之父吳恩達（左2）、...

「AI大師論壇：人工智慧如何形塑人類未來」25日在台北南港展覽館舉行，鴻海創辦人郭台銘（右3）、「Google大腦」之父吳恩達（左2）、...

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）有「Google大腦」之父稱呼、AI Fund管理合夥人吳恩達25日發表演說，他認為，「AI導致人類滅絕的風險被誇大了」，人類有豐富經驗來控制比自己更強大的事物，反而是人類審視真正的生存風險時，AI可能將成為解決方案的關鍵。

2011年，「Google大腦」（Google Brain）的雛形起源於一項史丹福大學與Google公司的聯合研究專案。Google專家傑夫·迪恩（Jeff Dean）, 研究員格雷科拉多（Greg Corrado）與史丹福大學人工智慧教授吳恩達（Andrew Ng）是這個小團隊的三名創始成員。其中，吳恩達教授更是從2006年就開始嘗試用深度學習技巧來解決人工智慧領域的問題，這促使他在2011年與迪恩和科拉多聯手創造了一個大型深度學習軟體平台「DistBelief」 。這是架構於Google雲端運算平台上的一項服務。

永齡基金會與天下雜誌昨(25日) 合辦AI大師論壇，除了邀請ChatGPT之父、OpenAI執行長山姆．阿特曼（Sam Altman）之外，AI Fund管理合夥人、執教於史丹佛大學的吳恩達（Andrew Ng）也同台發表演說。

吳恩達2011年開啟Google大腦研究，用深度學習技術推動人工智慧系統革新，享有AI先驅的美名。

吳恩達的演說聚焦監督學習（supervised learning）和生成式人工智慧（Generative AI），他說明，前者用於標記事物，是一項大約10到15年前開始發揮作用的技術，輸入A可以計算出B，例如大型廣告平台可輸入廣告和有關用戶的一些訊息，並標記是否可能點擊廣告，而Google大概就透過這種技術每年帶來的收入超過1000億美元。

【AI大師論壇】「Google大腦」之父吳恩達：人工智慧導致人類滅絕的風險說太過「誇大」

永齡基金會「AI大師論壇：人工智慧如何形塑人類未來」25日在台北南港展覽館登場，「Google大腦」之父吳恩達（圖）擔任主講人，以AI為題發表專題演講。中央社

他進一步舉例，在自動駕駛汽車領域中，擁有AI可輸入汽車前方的圖片，並用其他汽車的位置進行標記，實現駕駛輔助和自動駕駛，而他的團隊也透過AI在製造方面做了很多工作，例如可為剛製造出來的智慧型手機拍照並檢查。

關於生成式人工智慧。他認為，受惠監督學習的一些早期進展，生成式人工智慧已取得成功。當時，他們組建「Google大腦」團隊時發現，提供越來越多的數據，會使成果不斷變得更好。

針對AI存在的風險，中央社引述吳恩達說，他認為，人工智慧最大的風險是偏見、公平性和準確性，但人工智慧技術正在迅速改進並且變得更加安全，他說「雖然人工智慧也會擾亂工作，儘管我們創造了很多價值，但我們有義務照顧那些工作受到干擾的人」。

但他也提到，「人工智慧導致人類滅絕的風險被誇大了」，他並不認為AI會對人類構成任何有意義的所謂滅絕風險。

也許有生之年會出現比任何人都聰明的AI，但人類擁有豐富經驗來控制比自己更強大的事物所以真的不懷疑控制人工智慧的能力，反而是人類審視真正的生存風險時，人工智慧將成為解決方案的關鍵部分。

因此，他認為，不要試圖讓人工智慧走得更慢，要讓人工智慧走得盡可能快。

他也提到，通用人工智慧（artificial general intelligence，AGI）令人興奮，但推測需要幾十年的時間，想讓人工智慧完成人類能做的任何智力任務，「我認為那還很遙遠」。

昨(9/25)ChatGPT之父、OpenAI執行長阿特曼也登台演說，他表示，人工智慧（AI）革命將是一場巨大、積極變革，ChatGPT是「人類聰明才智和意志的擴大器」，但他提到，無論AI變得多出色，也沒人想看2個AI下棋對戰，這一點不會改變。

不過他不認為所謂通用人工智慧（AGI）還需要幾十年的時間，認為這會很快，每年都發生很多前一年還認為不可能的事情。

OpenAI執行長山姆．阿特曼（Sam Altman）受鴻海集團創辦人郭台銘邀請，在永齡基金會與天下雜誌合辦的AI大師論壇開講。這是他第3次來台灣，此次預計在台灣停留不到一天。

【AI大師論壇】「Google大腦」之父吳恩達：人工智慧導致人類滅絕的風險說太過「誇大」

永齡基金會「AI大師論壇：人工智慧如何形塑人類未來」25日在台北南港展覽館2館舉行，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）（圖）應邀出席，參與對談。中央社

阿特曼說，人工智慧革命將是一場巨大且積極的變革，而人類在每一次科技革命中，都會擔心工作會是什麼樣子，以及必須做什麼。事實證明，人類對新事物和創造力的渴望是無限的。

阿特曼提到，在ChatGPT中看到的是人們只是使用人工智慧工具做得更多、做得更好，他們可以更快地將想法付諸實現。「它是人類聰明才智和意志的擴大器」

阿特曼也提到，人工智慧第一次被人們所熟知，是在很久以前，一個叫做深藍（Deep Blue）的電腦系統，擊敗當時西洋棋世界冠軍卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）。

他說，當時人們擔憂「以後沒有人會再下棋了」，但直到今天西洋棋還是如此受歡迎，且幾乎沒有人會觀看兩個AI相互對戰。「無論人工智慧變得多麼出色，預計這一點都不會改變」。

針對許多人對AI可能造成的隱憂，阿特曼坦言，每一項新技術都會出現問題，不是來自Open AI的錯誤，而是社會犯的集體錯誤，例如「人們以我們沒有想到的方式使用和濫用它們」。

他提到，每次推出新系統時，都希望它變得越來越好，GPT-3有很多缺陷、GPT-4缺陷較少、GPT-N甚至更少；也就是在出現問題時修復它，使它不斷更好、更強大。
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