【AI大師論壇】「Google大腦」之父吳恩達：人工智慧導致人類滅絕的風險說太過「誇大」

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）有「Google大腦」之父稱呼、AI Fund管理合夥人吳恩達25日發表演說，他認為，「AI導致人類滅絕的風險被誇大了」，人類有豐富經驗來控制比自己更強大的事物，反而是人類審視真正的生存風險時，AI可能將成為解決方案的關鍵。

2011年，「Google大腦」（Google Brain）的雛形起源於一項史丹福大學與Google公司的聯合研究專案。Google專家傑夫·迪恩（Jeff Dean）, 研究員格雷科拉多（Greg Corrado）與史丹福大學人工智慧教授吳恩達（Andrew Ng）是這個小團隊的三名創始成員。其中，吳恩達教授更是從2006年就開始嘗試用深度學習技巧來解決人工智慧領域的問題，這促使他在2011年與迪恩和科拉多聯手創造了一個大型深度學習軟體平台「DistBelief」 。這是架構於Google雲端運算平台上的一項服務。

永齡基金會與天下雜誌昨(25日) 合辦AI大師論壇，除了邀請ChatGPT之父、OpenAI執行長山姆．阿特曼（Sam Altman）之外，AI Fund管理合夥人、執教於史丹佛大學的吳恩達（Andrew Ng）也同台發表演說。

吳恩達2011年開啟Google大腦研究，用深度學習技術推動人工智慧系統革新，享有AI先驅的美名。

吳恩達的演說聚焦監督學習（supervised learning）和生成式人工智慧（Generative AI），他說明，前者用於標記事物，是一項大約10到15年前開始發揮作用的技術，輸入A可以計算出B，例如大型廣告平台可輸入廣告和有關用戶的一些訊息，並標記是否可能點擊廣告，而Google大概就透過這種技術每年帶來的收入超過1000億美元。

永齡基金會「AI大師論壇：人工智慧如何形塑人類未來」25日在台北南港展覽館登場，「Google大腦」之父吳恩達（圖）擔任主講人，以AI為題發表專題演講。中央社

他進一步舉例，在自動駕駛汽車領域中，擁有AI可輸入汽車前方的圖片，並用其他汽車的位置進行標記，實現駕駛輔助和自動駕駛，而他的團隊也透過AI在製造方面做了很多工作，例如可為剛製造出來的智慧型手機拍照並檢查。

關於生成式人工智慧。他認為，受惠監督學習的一些早期進展，生成式人工智慧已取得成功。當時，他們組建「Google大腦」團隊時發現，提供越來越多的數據，會使成果不斷變得更好。

針對AI存在的風險，中央社引述吳恩達說，他認為，人工智慧最大的風險是偏見、公平性和準確性，但人工智慧技術正在迅速改進並且變得更加安全，他說「雖然人工智慧也會擾亂工作，儘管我們創造了很多價值，但我們有義務照顧那些工作受到干擾的人」。

但他也提到，「人工智慧導致人類滅絕的風險被誇大了」，他並不認為AI會對人類構成任何有意義的所謂滅絕風險。

也許有生之年會出現比任何人都聰明的AI，但人類擁有豐富經驗來控制比自己更強大的事物，所以真的不懷疑控制人工智慧的能力，反而是人類審視真正的生存風險時，人工智慧將成為解決方案的關鍵部分。

因此，他認為，不要試圖讓人工智慧走得更慢，要讓人工智慧走得盡可能快。

他也提到，通用人工智慧（artificial general intelligence，AGI）令人興奮，但推測需要幾十年的時間，想讓人工智慧完成人類能做的任何智力任務，「我認為那還很遙遠」。

昨(9/25)ChatGPT之父、OpenAI執行長阿特曼也登台演說，他表示，人工智慧（AI）革命將是一場巨大、積極變革，ChatGPT是「人類聰明才智和意志的擴大器」，但他提到，無論AI變得多出色，也沒人想看2個AI下棋對戰，這一點不會改變。

不過他不認為所謂通用人工智慧（AGI）還需要幾十年的時間，認為這會很快，每年都發生很多前一年還認為不可能的事情。

OpenAI執行長山姆．阿特曼（Sam Altman）受鴻海集團創辦人郭台銘邀請，在永齡基金會與天下雜誌合辦的AI大師論壇開講。這是他第3次來台灣，此次預計在台灣停留不到一天。

永齡基金會「AI大師論壇：人工智慧如何形塑人類未來」25日在台北南港展覽館2館舉行，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）（圖）應邀出席，參與對談。中央社

阿特曼說，人工智慧革命將是一場巨大且積極的變革，而人類在每一次科技革命中，都會擔心工作會是什麼樣子，以及必須做什麼。事實證明，人類對新事物和創造力的渴望是無限的。

阿特曼提到，在ChatGPT中看到的是人們只是使用人工智慧工具做得更多、做得更好，他們可以更快地將想法付諸實現。「它是人類聰明才智和意志的擴大器」。

阿特曼也提到，人工智慧第一次被人們所熟知，是在很久以前，一個叫做深藍（Deep Blue）的電腦系統，擊敗當時西洋棋世界冠軍卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）。

他說，當時人們擔憂「以後沒有人會再下棋了」，但直到今天西洋棋還是如此受歡迎，且幾乎沒有人會觀看兩個AI相互對戰。「無論人工智慧變得多麼出色，預計這一點都不會改變」。

針對許多人對AI可能造成的隱憂，阿特曼坦言，每一項新技術都會出現問題，不是來自Open AI的錯誤，而是社會犯的集體錯誤，例如「人們以我們沒有想到的方式使用和濫用它們」。

他提到，每次推出新系統時，都希望它變得越來越好，GPT-3有很多缺陷、GPT-4缺陷較少、GPT-N甚至更少；也就是在出現問題時修復它，使它不斷更好、更強大。