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要逮普丁遭俄國反通緝 國際刑事法院院長、副院長都上榜

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/26 12:16
國際刑事法庭官員多位遭俄國反通緝（圖／路透社/Jerry Lampen）

國際刑事法庭官員多位遭俄國反通緝（圖／路透社/Jerry Lampen）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）俄羅斯聯邦內務部線上資料顯示，該部已將國際刑事法院院長霍夫曼斯基（Piotr Hofmański）等人列入通緝名單，以報復該法院對俄國總統普丁及其兒童權利專員利沃瓦貝洛娃的逮捕令。

Politico引述俄國塔斯社指出，俄國內務部並未在網站上具體說明霍夫曼斯基被通緝的原因，但表示是基於《俄羅斯聯邦刑法典》被通緝。被一併列入通緝名單的，還有國際刑事法院（ICC）副院長卡蘭薩（Luz del Carmen Ibáñez Carranza）及法官史密特（ Bertram Schmitt ）。

莫斯科一連串對國際刑事法庭的報復行徑，源自於今年３月，該法院就克里姆林宮對烏克蘭發動侵略以來，強行將兒童轉移至俄國一事，指控普丁（Vladimir Putin ）以及利沃瓦貝洛娃（Maria Lvova-Belova）犯下戰爭罪並發布逮捕令。

因123個ICC成員國有義務在普丁踏足其領土時對他進行逮捕，普丁也因此缺席今年在南非舉行的金磚國家（BRICS）峰會

俄國表示不承認國際刑事法庭，並迅速對逮捕令做出反擊，包括對國際刑事法庭的檢察官及法官提起刑事訴訟。

此外，俄國於2023年5月起陸續將多名國際刑事法院官員列入通緝名單，包括英國籍首席檢察官卡林汗（Karim Khan），以及下令逮捕普丁的日本籍法官赤根智子（Tomoko Akane）與義大利法官艾塔拉（Rosario Salvatore Aitala）。
國際刑事法院
通緝
戰爭罪
普丁

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更新時間 : 2023-09-26 12:42 GMT+08:00

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