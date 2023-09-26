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降低誤判風險 美國太空軍擬與中國建立熱線

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/26 11:11
太空軍令部長薩茲曼（圖／路透社Nobuhiro Kubo）

太空軍令部長薩茲曼（圖／路透社Nobuhiro Kubo）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）太空已成了大國角力的新戰場，創建於2019年的美國太空軍（U.S. Space Force），為了避免在太空領域與中國擦槍走火，傳出有意與北京建立熱線。

路透報導，太空軍令部長薩茲曼（Chance Saltzman）指出，美中若能建立熱線，可有效降低緊張，一旦發生危機，至少能有聯繫對口。美國總統拜登（Joe Biden）與國務院將主導建立通話管道一事。

美方研議此事之際，也刻正加強駐外太空軍部署。由於中國在印太地區的軍事動作引發諸國不安，加上烏克蘭戰爭凸顯了太空作戰能力的重要性，美國太空軍去年11月在南韓成立指揮所，現則計劃也在日本設立類似單位。

日本對台海情勢尤為擔憂，深怕中國記取了俄烏戰爭的教訓，將汲取的經驗用於潛在兩岸衝突。薩茲曼25日與日本防務官員會晤，會後證實了可能在日本設點，但並未透露地點或目的，僅稱應如南韓指揮所。

薩茲曼表示，將與理念相近國家深化合作，監控中國的太空活動，反制中國透過干擾衛星訊號等方式進行「灰色地帶活動」。他強調，必須建立這類活動的示警機制，盯緊中國的動作與意圖。「要維持高度敏感，才不會中了灰色地帶活動的招。」

美國太空軍於2019年創立，宗旨便是要抗衡中國。目前也尚未與俄國建立熱線。
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更新時間 : 2023-09-26 12:42 GMT+08:00

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