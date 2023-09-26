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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）國民黨籍前高雄市議長曾麗燕和胞妹等人涉嫌詐領助理費新台幣1330萬元，被檢方依貪污等罪起訴，昨(25日) 高雄地院一審宣判，曾麗燕遭重判12年、褫奪公權6年，可上訴。

曾麗燕表示，深感冤枉和委屈，將依法上訴，捍衛清白。

曾麗燕昨被高雄地院依公務員利用職務詐取財物等罪，合併重判12年，褫奪公權6年；胞妹曾麗鴻合併判刑3年6月；曾麗燕助理曹雪禎判刑2年2月。可上訴。

曾麗燕涉詐領助理費案，去年(2022年) 1月遭雄檢偵結起訴，檢方認定她自民國99年起以低薪高報、虛報人頭詐領逾1330萬元，依貪污等罪起訴她及胞妹等13人。

檢方調查發現，曾麗燕自99年12月25日起歷任高雄市議會（縣市合併後）3屆議員，且於109年經補選為高雄市議長，但她卻涉透過胞妹曾麗鴻辦理提領、保管及發放公費助理薪資。

曾麗燕與胞妹2人多次利用遴聘公費助理機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，向高雄市議會不實申領助理費，詐領金額達1330多萬元。

檢方偵查時，曾麗燕辯稱是按先前慣例申報，否認有利用職務機會詐取財物貪污。檢方將曾麗燕和曾麗鴻、涉案助理等人依貪污治罪條例、偽造文書等罪提起公訴。

針對一審判決，曾麗燕昨(9/25) 發布聲明表示，面對公費助理費案法院一審判決結果，她予以尊重，但深感冤枉和委屈，將依法提出上訴救濟，捍衛清白。

曾麗燕強調，擔任議員期間所申報的公費助理費，絕未中飽私囊或據為己有，主觀上沒有不法所有意圖；法院審理期間，也曾就此提出實務上最高法院歷年見解，並提呈人證、物證等諸多佐證資料。一審法院判決結果，令她萬分遺憾。

高雄市長陳其邁昨下午在市議會接受媒體聯訪表示，曾麗燕非常熱心服務選民，主持議事也很公正，也對市府在推動市政上給予很大協助。感謝曾麗燕對市府的幫助，尊重司法判決。

民進黨籍高雄市議長康裕成昨下午接受媒體聯訪說，曾麗燕目前沒有解職、停職的問題，必須等到判決確定，才會有相關討論。她對曾麗燕的案情內容並不清楚，也無法評論，但議員助理費問題層出不窮，相關法令應該修改一下。

曾麗燕昨被高雄地院依公務員利用職務詐取財物等罪，合併重判12年，褫奪公權6年；胞妹曾麗鴻合併判刑3年6月，褫奪公權2年；曾麗燕助理曹雪禎不得易科部分應執行有期徒刑2年2月，褫奪公權2年。

台灣前高雄市議長曾麗燕涉詐1330萬助理費 一審重判12年

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