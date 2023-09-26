Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

台灣前高雄市議長曾麗燕涉詐1330萬助理費　一審重判12年

曾麗燕涉詐領助理費案，去年(2022年) 1月遭雄檢偵結起訴，檢方認定她自民國99年起以低薪高報、虛報人頭詐領逾1330萬元，依貪污等罪起訴她及胞妹等13人。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/26 12:01
(圖為曾麗燕臉書9/19照片)

(圖為曾麗燕臉書9/19照片)

延伸閱讀: 台灣新竹市長高虹安立委任內涉貪案•台北地院首度開庭　黃惠玟等3助理認罪求緩刑

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）國民黨籍前高雄市議長曾麗燕和胞妹等人涉嫌詐領助理費新台幣1330萬元，被檢方依貪污等罪起訴，昨(25日) 高雄地院一審宣判，曾麗燕遭重判12年、褫奪公權6年，可上訴。

曾麗燕表示，深感冤枉和委屈，將依法上訴，捍衛清白。

曾麗燕昨被高雄地院依公務員利用職務詐取財物等罪，合併重判12年，褫奪公權6年；胞妹曾麗鴻合併判刑3年6月；曾麗燕助理曹雪禎判刑2年2月。可上訴。

曾麗燕涉詐領助理費案，去年(2022年) 1月遭雄檢偵結起訴，檢方認定她自民國99年起以低薪高報、虛報人頭詐領逾1330萬元，依貪污等罪起訴她及胞妹等13人。

檢方調查發現，曾麗燕自99年12月25日起歷任高雄市議會（縣市合併後）3屆議員，且於109年經補選為高雄市議長，但她卻涉透過胞妹曾麗鴻辦理提領、保管及發放公費助理薪資。

曾麗燕與胞妹2人多次利用遴聘公費助理機會，以虛報人頭助理名單或低薪高報助理薪資方式，向高雄市議會不實申領助理費，詐領金額達1330多萬元。

檢方偵查時，曾麗燕辯稱是按先前慣例申報，否認有利用職務機會詐取財物貪污。檢方將曾麗燕和曾麗鴻、涉案助理等人依貪污治罪條例、偽造文書等罪提起公訴。

針對一審判決，曾麗燕昨(9/25) 發布聲明表示，面對公費助理費案法院一審判決結果，她予以尊重，但深感冤枉和委屈，將依法提出上訴救濟，捍衛清白。

曾麗燕強調，擔任議員期間所申報的公費助理費，絕未中飽私囊或據為己有，主觀上沒有不法所有意圖；法院審理期間，也曾就此提出實務上最高法院歷年見解，並提呈人證、物證等諸多佐證資料。一審法院判決結果，令她萬分遺憾。

高雄市長陳其邁昨下午在市議會接受媒體聯訪表示，曾麗燕非常熱心服務選民，主持議事也很公正，也對市府在推動市政上給予很大協助。感謝曾麗燕對市府的幫助，尊重司法判決。

民進黨籍高雄市議長康裕成昨下午接受媒體聯訪說，曾麗燕目前沒有解職、停職的問題，必須等到判決確定，才會有相關討論。她對曾麗燕的案情內容並不清楚，也無法評論，但議員助理費問題層出不窮，相關法令應該修改一下。

曾麗燕昨被高雄地院依公務員利用職務詐取財物等罪，合併重判12年，褫奪公權6年；胞妹曾麗鴻合併判刑3年6月，褫奪公權2年；曾麗燕助理曹雪禎不得易科部分應執行有期徒刑2年2月，褫奪公權2年。

台灣前高雄市議長曾麗燕涉詐1330萬助理費　一審重判12年

台灣新竹市長高虹安立委任內涉貪案•台北地院首度開庭　黃惠玟等3助理認罪求緩刑
曾麗燕
助理費
國民黨
高雄市議長
公務員
利用職務
詐取財物

相關新聞

台灣新竹市長高虹安立委任內涉貪案•台北地院首度開庭　黃惠玟等3助理認罪求緩刑
台灣新竹市長高虹安立委任內涉貪案•台北地院首度開庭　黃惠玟等3助理認罪求緩刑
2023/09/25 17:06
台灣民意基金會最新民調出爐！台灣人政黨支持傾向出現重大變化　中性選民略減
台灣民意基金會最新民調出爐！台灣人政黨支持傾向出現重大變化　中性選民略減
2023/09/24 10:16
〈時評〉聯合政府、在野大聯盟　都是譁眾取寵的選戰議題
〈時評〉聯合政府、在野大聯盟　都是譁眾取寵的選戰議題
2023/09/08 17:42
侯友宜提「老人健保免費」政見　65歲以上排富全額補助
侯友宜提「老人健保免費」政見　65歲以上排富全額補助
2023/09/05 17:11
競辦位置下周出爐 郭台銘：等「他」電話 將與柯文哲侯友宜見面
競辦位置下周出爐 郭台銘：等「他」電話 將與柯文哲侯友宜見面
2023/08/25 20:29

更新時間 : 2023-09-26 12:42 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣新竹湖口營區9/24開放•民眾抱怨苦等接駁車逾1小時　軍警一度因動線問題起爭執
【更新】台灣新竹湖口營區9/24開放•民眾抱怨苦等接駁車逾1小時　軍警一度因動線問題起爭執
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
【更新】南台灣屏東科技園區工廠氣爆釀重大死傷•4消防員殉職　縣府還原當時：「晚20分鐘報案」
【更新】南台灣屏東科技園區工廠氣爆釀重大死傷•4消防員殉職　縣府還原當時：「晚20分鐘報案」
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
台灣民意基金會最新民調出爐！台灣人政黨支持傾向出現重大變化　中性選民略減
台灣民意基金會最新民調出爐！台灣人政黨支持傾向出現重大變化　中性選民略減
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
中國武漢研究所「蝙蝠女」示警 石正麗：全球恐爆發下一個冠狀病毒疫情
中國武漢研究所「蝙蝠女」示警 石正麗：全球恐爆發下一個冠狀病毒疫情