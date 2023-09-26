進口雞蛋爭議拖累？TPOF台灣總統大選民調：賴清德支持度九月下滑一成至33%

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）九月多事之秋，進口雞蛋爭議、大直屋塌、福島核廢水入海、高虹安涉貪案等不斷展開，同月獨立總統候選人郭台銘宣布「人選之人」演員賴佩霞為副手人選；值此之際，台灣民意基金會26日發布最新民調，發現持續遙遙領先的民進黨籍總統候選人賴清德，疑受到執政黨進口雞蛋政策的影響，支持度大幅下滑。

台灣民意基金會 (TPOF) 周二（26日）發佈每月最新民調，農業部「進口雞蛋專案」短時間內引爆眾怒，嚴重影響民進黨執政形象，事件甚至被形容成為弊案，仍有許多問題在陳吉仲下台後，迄今人民仍未得到解答，人民不滿與憤怒升高，這在本月民調裏高達五成七國人不滿意陳吉仲部長缺蛋危機處理的表現，可見一斑。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，對賴陣營而言，九月這起猛爆性突發事件，讓執政優勢變劣勢，將競選團隊過去半年的努力毀於一旦，導致賴清德支持度只剩三成三，回到今年三月的水平，但還暫時領先柯文哲六個百分點。

除了進口雞蛋爭議，上（八）月副總統賴清德以總統特使身份率團出訪，創造空前媒體曝光率，再加上八月台美與台日關係升溫，以及在野陣營分崩離析對賴有利的整體狀態，因此墊高基期 (八月) 支持度，不過如今效應已減退。

相關報導：【台灣進口蛋爭議】行政院長道歉誤標 民調：農業部危機處理 逾半不滿意

在本月民調有關總統大選選民投票傾向，二十歲以上受訪者被問到若民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭時的支持傾向，有 33.4% 支持賴清德，27.4% 支持柯文哲，17.2% 支持侯友宜，15.5% 尚未決定，6.6% 沒意見、不知道、拒答。賴清德依然高居第一，領先第二的柯文哲 6 個百分點，柯文哲又領先居第三的侯友宜 10.2 個百分點。

受到民生事件影響，游盈隆指出， 雖然三人排序不變，但賴清德支持度重挫10 個百分點（同份民調中，蔡英文的職務表現贊同率同樣較上月下滑 10.4 個百分點），柯文哲略增0.8 個百分點，沒什麼變化，續居第二，但突然間離第一只剩六個百分點；侯友宜回升3.6 個百分點，仍居第三和居第一的賴清德相差16.2 個百分點。游盈隆認為，儘管賴清德仍保持穩定的領先，但整體選情已峰迴路轉，這也強烈暗示這場總統選舉過程與結果的不確定性。

2024台灣總統選民投票傾向8月與9月比較 （圖片來源：台灣民意基金會)



游盈隆表示，柯文哲民意支持度自六月以來始終維持在二成七上下，穩居第二，但迄今仍無向上提升的有力動能，是一大隱憂。侯友宜方面，過去一個月，民意支持度上升3.6 個百分點，訪美表現比預期好是原因之一，未來如何急起直追，仍是頭痛的問題。

2024台灣總統選民投票傾向趨勢 （圖片來源：台灣民意基金會)



游盈隆進一步分析，從政黨支持傾向看，民進黨支持者中，八成一挺賴清德，9.2%挺柯文哲，2% 挺侯友宜；國民黨支持者中，五成七挺侯友宜，約二成挺柯文哲，7.3%挺賴清德；民眾黨支持者中，八成三挺柯文哲，4.4%挺侯友宜，2.4%挺賴清德；中性選民中，一成七挺賴清德，一成六挺柯文哲，一成挺侯友宜。

不過若候選人支持度問題加入鴻海集團創辦人郭台銘，形成四人競爭態勢時，民調發現，三成一支持賴清德，二成三支持柯文哲，一成六支持侯友宜，一成一支持郭台銘，一成九未決定。這項發現傳達了幾個重要的訊息：郭台銘獨立參選，並沒有在根本上改變三人競爭結構，但會抵銷柯文哲的支持度，因為柯原本和賴差距只有6 個百分點，會在郭參戰後擴大為 8 個百分點。游盈隆也注意到，與今年七月相比，郭台銘的參選民意支持度，下降了 4.7 個百分點，並未因宣布賴佩霞為副手人選而有明顯加分。

除了進口雞蛋事件，民調也詢問受訪者對另一重大民生事件的反應—日本福島核廢水排入太平洋。結果發現，六成四基本上會擔心日本這項作為造成全球及台灣海洋的污染，三成二不擔心。游盈隆說，與二年前同樣調查相比，擔憂的人減少 23 個百分點，透露台灣人對日本排放福島經處理過後的核廢水入海的一事，相對已沒那麼緊張，這或許和近期台日關係比過去任何時候都好有關。