「藥駕」危險不輸「酒駕」每年奪300多條命 止咳、肌肉鬆弛劑等三類危險藥品曝光

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）不只是酒駕開車會傷害無辜生命，「藥駕」造成的交通危害，可能比你我想像中的大。台北市藥師公會推估，每年約有300多人因服用藥物後開車喪命，因此呼籲政府正視藥駕入法可行性，盡速研擬罰則。

《趨勢民意調查》發現有多達3成5的駕駛，幾乎每週都會服用至少1種可能造成危險駕駛的藥物，引發潛在交通危機，近年來也發生多起實際案例，不少無辜民眾因此而損命。

高雄一名男子長期受失眠所苦，某天睡前忘記服用安眠藥，隔天上班開車出門前「補吃」，結果上路後突然睡著，直接衝撞並輾斃停等紅燈的女騎士；新北一名男子於服用安眠藥後，竟無照開車上路，撞死一名騎士。

在台灣有無數個家庭因為「酒駕」而支離破碎，這幾年因為政府修法和大力取締、觀念宣導下，大部分民眾都有酒精會影響駕駛人精神、無法安全駕車的概念，酒精會影響駕駛人的精神狀況，使之無法安全駕車，同樣地，藥物也會增加行車的危險性。

尤其是台灣慢性病患者高達600萬人，不少民眾於用藥後開車上路，如果嗜睡、昏沉、注意力無法集中，就可能險象環生，有必要透過法規抑止「藥駕」。

台北市藥師公會發言人黃彥儒表示，歐洲各國於十幾年前落實「藥駕」規範，訂定藥物分級，並要求藥廠於產品外盒上清楚標示，藥師發藥時也會向病患說明藥物之副作用，特別是針對運輸業者，避免因工作與作息使藥物副作用影響道路安全。

台北市立聯合醫院自111年開始著手進行藥駕宣導及教育，將藥品分為四級，從無風險（零級）、請小心、應非常小心至危險，並於交通運輸部門、計程車服務站等處進行宣導，未來也將與台北市藥師公會、中華民國藥師公會全國聯合會合作，訓練更多藥師，面對須長期駕駛交通工具的民眾於領藥時進行專業衛教。

第一級「要小心」，包括降血壓藥物、止痛藥、止咳感冒藥、可待因含量廿毫克以下藥品，民眾在駕駛前應仔細閱讀藥品說明書。

第二級「應非常小心」，以抗憂鬱藥、麻醉劑、解痙藥、部分降血糖藥物為主，駕駛前如需用藥，應尋求專業醫療評估。

第三級則為「危險級」，服用後請勿駕駛，包括部分特定抗精神病藥、安眠藥及Ｚ類藥物、部分特定抗焦慮藥、散瞳劑、部分特定肌肉鬆弛劑。

台北市衛生局局長陳彥元表示，每年約有300多人死於「藥駕」，呼籲政府應該重視此議題，除了積極宣導藥物分級，應盡速擬定「藥駕」相關法規、罰則，才能有效降低悲劇發生，降低藥物帶來的隱性傷害。