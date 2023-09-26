有效拖延失智腳步 日本批准阿茲海默症藥物Leqembi

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本衛生單位25日核准了日本衛采製藥（Eisai）與美國藥廠百健公司（Biogen）攜手研發的阿茲海默症藥物Leqembi，成了繼美國後，第二個批准使用的國家。

路透、日經亞洲報導，Leqembi（藥名lecanemab），可有效移除大腦內的β類澱粉蛋白（amyloid beta）斑塊，也就是造成腦部退化的元凶，是首個能減緩早期患者惡化速度的注射型藥物。

不過，由於可能會有罕見的腦水腫與腦出血等不良反應，美國在藥品上標註了最高級警語。衛采製藥則表示，將對所有接受治療的患者進行調查，檢視藥物使用狀況，這是官方同意藥物上架的條件。

衛采製藥8月時透露，日本國民健康保險納入藥品60天後，會開始行銷活動，民眾最快年底之前就能取得藥物。不過，Leqembi價格偏高，美國一年份藥劑26,500美元（新台幣853,372元），日本預料也不會太低。

為了全力行銷新藥品，衛采製藥擬於4月大舉徵才，新年度增聘70名畢業新鮮人，起薪較藥廠業界高20%，吸引人才。未來該公司光是負責lecanemab的業務，就會高達700人，占了業務人力9成。

衛采製藥的大舉招聘動作，凸顯了市場競爭之激烈。跨國製藥廠禮來公司（Eli Lilly）研發的類似藥物donanemab，也可望於年底前獲美國批准，接著進軍日本。