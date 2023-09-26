Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台灣基泰建設代子公司發重訊　將出售北市新地標「基泰忠孝」大樓

■基泰建設位於台北市大直街的建案，7日晚間因開挖地下層不慎，導致周邊25戶民宅傾斜下陷後，基泰在市場上一舉一動皆受關注。■2021年基泰建設就曾以超過百億價格公開標售「基泰忠孝」。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/26 10:19
位於台北市忠孝西路上的「基泰忠孝」大樓 (中) ，2019年取得使用執照，為地上37層、地下6層的複合式商業大樓，被視為台北車站前的新地標...

位於台北市忠孝西路上的「基泰忠孝」大樓 (中) ，2019年取得使用執照，為地上37層、地下6層的複合式商業大樓，被視為台北車站前的新地標...

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）在北市大直街因建案施工不慎造成民宅下陷的上市建商基泰建設，25日晚間代100%持股的子公司君匯開發、京匯開發公告重大訊息表示，通過授權董事長出售旗下位於台北市的商辦大樓「基泰忠孝」。

基泰建設位於台北市大直街的建案「基泰大直」，7日晚間因開挖地下層不慎，導致周邊25戶民宅傾斜下陷後，基泰在市場上的一舉一動皆備受關注。

台灣基泰建設代子公司發重訊　將出售北市新地標「基泰忠孝」大樓基泰25日晚間發布重訊表示，子公司君匯開發、京匯開發經過董事會通過，授權董事長在不低於兩家不動產估價師出具估價報告的最低估值，全權處理後續「基泰忠孝」出售相關事宜；交易條件及相關資訊將於實際出售後另行公告。

中央社報導，這是基泰近兩個月來第2度公告要出售「基泰忠孝」大樓，上一次公告是在8月10日。

「基泰忠孝」大樓位於台北市忠孝西路，面對台北火車站，基地面積約448坪，為地上37層、地下6層的複合式商業大樓，被視為台北車站前的新地標。

「基泰忠孝」樓層面積7,224.08坪，包括停車位的產權面積共8,203坪。2021年基泰建設就曾以超過百億價格公開標售。當時招標資料顯示，該大樓頂樓三個樓層規劃為豪景屋頂觀星樓，36～37樓為一般事務所，4～35樓分別規劃有兩個品牌旅館及旅館大廳、商務辦公室等，1～3樓則為挑高5-6米金融保險、一般零售業
基泰建設
子公司
重大訊息
出售
基泰忠孝
基泰大直

相關新聞

台灣基泰事故台電維修變壓器　大直部分住戶14日凌晨停電
台灣基泰事故台電維修變壓器　大直部分住戶14日凌晨停電
2023/09/13 20:04
大直民宅坍塌 基泰總經理哽咽駁神隱 李四川怒批：事後找不到人電話也不接
大直民宅坍塌 基泰總經理哽咽駁神隱 李四川怒批：事後找不到人電話也不接
2023/09/11 11:47
大直民宅下陷　基泰建設首度出面回應「絕不逃避責任」　董事長致歉辭職
大直民宅下陷　基泰建設首度出面回應「絕不逃避責任」　董事長致歉辭職
2023/09/10 19:50
台灣基泰限期內未開重訊記者會•證交所開罰10萬元　鄰損理賠保額最高約500萬
台灣基泰限期內未開重訊記者會•證交所開罰10萬元　鄰損理賠保額最高約500萬
2023/09/09 21:16
大直街民宅下陷•台北市長蔣萬安：以公辦都更方式重建　已購預售屋想解約•法務局可諮詢
大直街民宅下陷•台北市長蔣萬安：以公辦都更方式重建　已購預售屋想解約•法務局可諮詢
2023/09/09 20:36

更新時間 : 2023-09-26 12:41 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】台灣新竹湖口營區9/24開放•民眾抱怨苦等接駁車逾1小時　軍警一度因動線問題起爭執
【更新】台灣新竹湖口營區9/24開放•民眾抱怨苦等接駁車逾1小時　軍警一度因動線問題起爭執
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
【更新】南台灣屏東科技園區工廠氣爆釀重大死傷•4消防員殉職　縣府還原當時：「晚20分鐘報案」
【更新】南台灣屏東科技園區工廠氣爆釀重大死傷•4消防員殉職　縣府還原當時：「晚20分鐘報案」
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
112年7、8月份統一發票中獎號碼出爐　千萬元特別獎：21981893
台灣民意基金會最新民調出爐！台灣人政黨支持傾向出現重大變化　中性選民略減
台灣民意基金會最新民調出爐！台灣人政黨支持傾向出現重大變化　中性選民略減
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底
中國武漢研究所「蝙蝠女」示警 石正麗：全球恐爆發下一個冠狀病毒疫情
中國武漢研究所「蝙蝠女」示警 石正麗：全球恐爆發下一個冠狀病毒疫情