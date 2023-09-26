台灣基泰建設代子公司發重訊　將出售北市新地標「基泰忠孝」大樓

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）在北市大直街因建案施工不慎造成民宅下陷的上市建商基泰建設，25日晚間代100%持股的子公司君匯開發、京匯開發公告重大訊息表示，通過授權董事長出售旗下位於台北市的商辦大樓「基泰忠孝」。

基泰建設位於台北市大直街的建案「基泰大直」，7日晚間因開挖地下層不慎，導致周邊25戶民宅傾斜下陷後，基泰在市場上的一舉一動皆備受關注。

基泰25日晚間發布重訊表示，子公司君匯開發、京匯開發經過董事會通過，授權董事長在不低於兩家不動產估價師出具估價報告的最低估值，全權處理後續「基泰忠孝」出售相關事宜；交易條件及相關資訊將於實際出售後另行公告。

中央社報導，這是基泰近兩個月來第2度公告要出售「基泰忠孝」大樓，上一次公告是在8月10日。

「基泰忠孝」大樓位於台北市忠孝西路，面對台北火車站，基地面積約448坪，為地上37層、地下6層的複合式商業大樓，被視為台北車站前的新地標。

「基泰忠孝」樓層面積7,224.08坪，包括停車位的產權面積共8,203坪。2021年基泰建設就曾以超過百億價格公開標售。當時招標資料顯示，該大樓頂樓三個樓層規劃為豪景屋頂觀星樓，36～37樓為一般事務所，4～35樓分別規劃有兩個品牌旅館及旅館大廳、商務辦公室等，1～3樓則為挑高5-6米金融保險、一般零售業。