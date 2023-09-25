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〈時評〉用人取才不限學位迷思 根除台灣「洗學歷」歪風

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/09/25 23:58
用人取才不限學位迷思 (圖片來源/canva.com)

用人取才不限學位迷思 (圖片來源/canva.com)

論文抄襲去年以來掀起風波不少，傳統士大夫觀念，視學位為晉身階，應該破除，學位不能證明「學力」，只要個人肯努力，在各行各業都應有成功的機會，公民營企業取材用人，應打破學歷迷思，用人唯才，才能根除「洗學歷」歪風。

外國大企業或政府機關徵才越來越不限學歷，只要有真才實學，就有充分發揮的機會。蘋果創辦人賈伯斯沒有大學畢業文憑，員工一半以上沒大學學歷，依然使蘋果成為全球首屈一指的亮點企業。台灣社會不應被學位羈絆，才能有更大的發揮空間。

特斯拉執行長馬斯克最近接受媒體訪問時說：「現在知識取得多半是免費的，你不必上大學也能學習新知」，大學的本質只是娛樂（for fun)，並作為能自理生活的證明，不是為了學習。大學的主要價值，只是讓學生進入職場前，先跟一票同齡的人「生活在一起」。徵才限學位很荒謬，學位根本不等於學力， 馬斯克這麼認爲。

大學、碩士、博士學位，很可能侷限你的思想、眼界，使人看不到世界的全貌，無法透徹理解跨領域整合的全貌。「打開地圖找地理位置，你只能找到A與B的位置，遠不如登上山頂，可以縱觀全局，了解全盤地形、地貌，思考格局絕對不同」，這就是賈伯斯不迷信學位的根本原因，他不想只是看到A與B的位置。

賈伯斯也沒有大學畢業學位，「狂妄、自私、猜忌的獨裁者」是「賈伯斯傳」作者艾蕯克森對他的批評，和另一位跟賈伯斯相知25年的傳記作家施蘭德，所寫的「成為賈伯斯」，推崇他是備受崇敬的企業家，兩人見解南轅北轍。令人不解的是，艾蕯克森竟然是賈伯斯本人，唯一授權的自傳執筆者。這就是賈伯斯，探求事實，不在乎表相的真實性格，創造他不凡的成就。

台灣之光吳寶春，20歲買字典學注音符號，2010年代表台灣獲得世界麵包冠軍，躍升為「麵包企業家」，企業文化是度過危難、逆境突圍的關鍵，「深入認識職人，誠心對待工作，信守承諾，誠懇待人」才是成功之道，絕對不是學位能夠解釋，吳寶春這麼認爲。

吳寶春在台灣因為只有國中學歷，遭到中山大學、政治大學EMBA拒於門外，教育部被輿論批評後，為此特別修改「入學大學同等學力認定標準」，放寬報考條件，被戲稱為「吳寶春條款」，不過他後來還是決定到新加坡國立大學，完成工管碩士學位，強化企管能力，在疫情期間，事業遭到衝擊，他毅然讓位請賢，渡過危機，也顯示他不凡的胸襟氣度。

不止企業成功無關學位，沒有學位依然能夠在政界創造不凡的基業。美國歷史有7位低學位總統，分別是第7任的安德魯傑克遜、第8任馬丁范布倫、第12任札卡里泰勒、第13任米勒德菲爾莫爾、第16任亞伯拉罕林肯、第17任安德魯詹森、第33任杜魯門。他們甚至只有小學畢業。

民初王雲五只有私塾學習經歷，家貧輟學，到五金行打工，夜間到圖書館自學，竟然創立「四角號碼檢字法」，並編著「王雲五綜合辭典」，完全沒有學位，自學的學力與學歷，卻仍然得到後世的尊敬。在政界他亦得到國父孫中山的器重，擔任參政員要職，曾代表國家出訪英國，成就非凡。

近代文學巨匠巴金，南京東南大學附中畢業，沒有大學學位，創立「青年世界」，成為現代文學標竿。魯迅中專學位，仙台醫專輟學，卻成為近代散文、小說、現代詩、雜文、名著翻譯，都有相當傑出的表現，成為後代創作的學習對象。學位對這些文學前輩，沒有任何意義。

能夠憑自己努力，取得高學位，當然值得肯定，可喜可賀，但是沒有學位，願意認真努力，一步一腳印，踏實努力奮鬥，依然可以開創一片天。台灣近代名人王永慶、高清愿、謝深山、陳菊、游錫堃、施明德、蔡萬霖、蔡萬才⋯，並沒有顯赫學位，都能創造不凡的事業，令人欽佩。

迷信學位，並期待因此替自己的未來事業發展帶來助益，才會在學位取得過程上，因為未依正規方式，惹來那麼多風波，看看國內外那麼多在各行各業表現傑出的人士，諸多成功的案例，證明沒有顯赫學位，甚至還渺視學位，只要自己認真努力，依然可以有非凡的成就。

「學位、學歷、學力」，在人生學習的過程，各有不同的意義，有「學力」，經過不同的「學歷」，得到自我肯定的價值，又何在乎「學位」？台灣公民營企業在取才用人的思考上，確實應該考慮放棄學位的限制，才能真正發掘優秀人才，破除士大夫觀念。
洗學歷
士大夫觀念
學位迷思
論文抄襲

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