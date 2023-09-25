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杭州亞運台灣柔道再奪金！35歲連珍羚擊敗日本好手：下個目標為明年奧運

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/25 20:56
台灣「柔道女王」連珍羚25日在杭州亞運女子57公斤級項目一路過關斬將，在金牌戰擊敗日本名將玉置桃，獲勝時她釋放情緒，開心大叫（圖／中央社）...

台灣「柔道女王」連珍羚25日在杭州亞運女子57公斤級項目一路過關斬將，在金牌戰擊敗日本名將玉置桃，獲勝時她釋放情緒，開心大叫（圖／中央社）...

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）杭州亞運柔道再次奪金！35歲台灣「柔道女王」連珍羚今（25）日於女子57公斤級為中華隊奪下第二金，也是台灣女子柔道亞運史上首金。

連珍羚今日分別於16強賽擊敗吉爾吉斯選手若爾多舍娃，8強賽擊敗哈薩克選手尼尚巴耶娃，兩人曾於2018年雅加達亞運對上，當時亦由連珍羚勝出獲得銅牌。

4強賽時則是對上中國選手蔡琪，兩人因未能在正規賽4分鐘內比出勝負，進入黃金得分制，交戰至8分45秒時終於取得一個半勝利晉級決賽，最終於決賽對上上屆亞運金牌-日本好手玉置桃，並為中華隊拿下第二面金牌。

連珍羚於頒獎典禮後的記者會表示，他原先打算在東京奧運後退休，但結束後又決定以亞運為目標，而此次的亞運也讓他決定繼續站在戰場上。

在比賽剛結束時，當被問到杭州亞運是否為最後一站時，連珍羚僅回「需要整理一下心情」，但隨後在官方記者會公布，接下來的目標將以明年奧運為主。

「柔道男神」楊勇緯於昨日在男子柔道60公斤決賽，奪下台灣柔道史首金，連珍羚則於今日奪下柔道女將亞運史上首金，連珍羚說：「他（楊勇緯）是我繼續走下去的一個很大動力，不會因為現在成績很好就高傲，而是一直在為我們柔道努力，也一直給我很大支持，所以很感謝他」。

杭州亞運台灣柔道再奪金！35歲連珍羚擊敗日本好手：下個目標為明年奧運
連珍羚於金牌戰擊敗上屆亞運金牌、日本好手玉置桃（白衣）（圖／中央社）

杭州亞運台灣柔道再奪金！35歲連珍羚擊敗日本好手：下個目標為明年奧運
連珍羚賽後衝下台與教練擁抱（圖／中央社）
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更新時間 : 2023-09-25 23:14 GMT+08:00

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