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南門市場10/7嶄新面貌回歸 中繼市場告別活動9/29中秋節登場

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/25 17:34
全新南門市場（圖／中央社、新工處）

全新南門市場（圖／中央社、新工處）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）眾所期盼的南門市場要回來了！新建南門市場將於10月7日正式回歸，而南門中繼市場將營運至9月29日中秋節。為了感謝周邊居民和忠實顧客，當天將舉辦感恩活動，除向周邊弱勢家庭捐贈市場購物金，現場還將販售南門市場購物金，民眾可用九折價購得，並在全新南門市場使用。

台北市市場處指出，9月29日現場將販售象徵再相見的「南門再相券」購物金，每份包含10張百元面額的購物金，以九折價出售，並限定於全新南門市場使用，票券使用有效期限至12月10日，每人限購10份，須攜帶身分證確保不重複購買，限量2,000份，上午10點活動開始後起售。

試營運當天也將有入厝活動舉辦，並預計在10月底11月初正式舉辦開幕活動，搭配雙11行銷促。市場處表示，南門市場是老台北人和美食饕客的首選，這裡提供各式各樣的南北乾貨、獨門配菜、熟飲食和地方特產等。不僅如此，南門市場還榮獲經濟部認證五星市場，是台北歷史最悠久的公有傳統市場之一。

南門市場改建案2019年12月1日動工，經過長達4年的中繼市場經營，隨著市場大樓的完工，所有254攤商將重新遷回最熟悉的原址。統包案由根基營造股份有限公司委託九典聯合建築師事務所進行規劃設計，針對「生態、節能、減廢、健康」等四大面向採取綠建築設計。

新市場地下5層、地上12層，總樓地板面積約4萬6,800平方公尺。空間明亮，有生鮮、熟食、飲食百貨區，還有停車場。地下樓層將與捷運萬大線、新店線中正紀念堂站連通，讓民眾採買更便捷。

南門市場10/7嶄新面貌回歸 中繼市場告別活動9/29中秋節登場
南門中繼市場告別感恩活動（圖／市場處）

南門市場10/7嶄新面貌回歸 中繼市場告別活動9/29中秋節登場
南門中繼市場（圖／市場處）

南門市場10/7嶄新面貌回歸 中繼市場告別活動9/29中秋節登場
全新南門市場（圖／中央社、新工處）
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更新時間 : 2023-09-25 18:18 GMT+08:00

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