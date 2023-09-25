新北萬里蟹產季到　限定福袋中秋連假開賣

今年新北市政府以「食蟹˙鱻味滿滿」為主題，透過「 時」「食」雙關推廣萬里蟹「著時」「好食」， 並象徵萬里蟹產季正式到來。今年邀請時下民眾喜愛的「 白爛貓家族」到產地漁港走跳，以活潑有趣的圖像營造漁港氛圍， 配合濾鏡推出金多蟹抽獎活動、餐廳優惠、 產地福袋搶購以及五星餐廳期間限定菜單，還有Fubon Angels及白爛貓漁港限定見面會。 副市長劉和然誠摯邀請民眾來到好吃又好玩的北海岸享受秋日假期。

廣獲好評的野柳假日活蟹市集即將於中秋連假9月29日起至11月 26日每週例假日及國定假日開賣啦！ 現場供應攤商精挑細選的現撈鱻猛萬里蟹及代客蒸煮服務，另外， 為歡慶萬里蟹產季到來，將於9月29日13時30分在活蟹市集舉 辦萬里蟹福袋特賣會，百份2斤活蟹福袋只要399元(原價800 元)並加碼贈送可口可樂一罐！(福袋開賣前20分鐘開始發放號碼 牌)。9月29日沒搶到福袋的民眾也別灰心， 捕蟹漁民為回饋民眾特別增加10月21日及22日的百份萬里蟹福 袋搶購活動，再分別加碼贈送味王鮮蝦湯麵一碗以及可口可樂一罐( 以現場贈送品項為主)，還有捕蟹體驗(每梯次40名，一日2梯次 )、漁村導覽(每梯次20名，一日2梯次)等活動供民眾現場免費 報名參與，在食蟹的同時能更加了解在地捕蟹文化。另外， 五星餐廳望月樓嚴選新鮮萬里蟹，自10月2日起至11月30日止 ，供應主廚精心打造的期間限定菜單「一蟹知秋」， 涵蓋新奇士橙蒸花蟹、 沙茶皮蛋三點蟹煲以及午間限定的蟹肉鮮蝦餃等特色佳餚， 帶給民眾極致味蕾饗宴。

本年度萬里蟹跨足文創界，與白爛貓家族合作，推出「萬里蟹X白爛 貓」專屬濾鏡，中秋連假9月29日起至11月26日到淡水漁人碼 頭、富基、龜吼及野柳四大產地漁港都能透過掃描QRcode套用 限定濾鏡，讓萬里蟹吉祥物及白爛貓一同出現在拍照畫面中，富基B 棟餐飲區更以白爛貓可愛插圖作為裝飾打造「 限定鱻猛白爛貓主題魚市特展」，10月14日更邀請白爛貓家族到 漁港同樂。另外，9月29日起至10月29日每週六日在富基魚市 及龜吼魚市滿千出示上傳限時動態完成指定步驟即可參加金多蟹抽百 元抵用券、「萬里蟹X白爛貓」及萬里蟹限定文創小物等禮品(每日 共100份)，同時還能至漁樂快爆置頂貼文完成步驟參加抽獎， 有機會獲得價值2000元的萬里蟹熟蟹禮盒5名！ 喜愛萬里蟹及白爛貓的粉絲千萬別錯過！

自去年萬里蟹與新北在地棒球隊富邦悍將合作「 萬里蟹棒球主題日」，廣受好評，今年再度邀請「Fubon Angels」人氣隊員檸檬及丹丹，分別於10月14日及15日 前進富基魚市及龜吼漁夫市集中繼市場擔任一日店長與攤商互動， 以青春活力為北海岸鱻猛海產應援， 同時透過直播方式帶領觀眾走訪漁港，為了回饋觀看直播的觀眾， 直播過程還會抽獎贈送3張魚市千元抵用券！ 而持有當日金多蟹抽獎參加證民眾更能與店長拍照並獲得萬里蟹限定 杯袋（限定50名），秋日假期與「Fubon Angels」在漁港來場邂逅吧！

新北市副市長劉和然表示，秋季來臨，萬里蟹正「著時」，花蟹、 三點蟹、石蟳都非常美味且有各自的特色，此外， 今年更邀請白爛貓及「Fubon Angels」前進產地，讓漁港魚市充斥可愛及青春氣息， 並表示萬里蟹福袋近市價五折，只有野柳假日活蟹市集買得到。 邀請民眾到新北最好吃又好玩的北海岸來遊玩品蟹， 度過美好的秋日假期。

更多活動及交通資訊請見

萬里蟹官網：https://wanlicrab.tw/ index.php

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2023新北萬里蟹活動小組，電話: 02-82572525分機234 (週一至週五 11:00- 18:00)

「Fubon Angels」檸檬與丹丹即將於萬里蟹產季將前往魚市擔任一日店長與粉絲見面，今受邀出席萬里蟹產季記者會。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

副市長劉和然與中華漁業漁船協會會長吳兩成及萬里漁會理事長林榮欽手拿萬里蟹共同行銷漁產。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

野柳假日活蟹市集、萬里蟹福袋本週五登場。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）

望月樓「一蟹知秋」期間限定萬里蟹料理。（照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供）