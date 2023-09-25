中華電信推行動優惠辦新機兌好物邀您一同為亞運中華隊加油

備受矚目的杭州亞運於9/23揭開序幕，中華電信除提供MOD、 Hami Video獨家4K轉播，更貼心包裝精采5G行動優惠， 即日起至10月15日，申辦精采5G月繳1,399元購機方案， 包括SAMSUNG Galaxy S23、OPPO Reno10、HTC U23 Pro、vivo V27等指定機型或SAMSUNG 55吋Crystal 4K電視，可享限時折價最高2,000元； 申辦精采5G贈點指定方案，加碼贈Hami Point最高800點，最多可獲17,800點，點數1點 等於1元，折抵無上限，點數可輕鬆兌影音家電及各式中秋選物好禮 ，邀您在佳節團聚時刻一起收看杭州亞運轉播為寶島健兒加油！ 更多方案優惠請詳見：https://www.cht.com. tw/home/campaign/5gpoint

中華電信為客戶打造最豐富的兌點平台與優惠，於Hami Go推出「嗨爆賽事」專區提供最實惠的購物好禮，Hami Point點數不僅能折換Uber Eats抵用券、麥當勞熱門餐點、迪卡儂即享券等賽事絕配商品， 另為消費者精挑多款中秋佳節必備應景實用選物，包括SAMPO 50吋4K連網液晶顯示器、BRUNO多功能橢圓電烤盤- 職人款及哈根達斯中秋月餅禮盒、法布甜柚子檸檬塔禮盒， 皆可以優惠價兌換，一次滿足全家人各式所需，快樂享受佳節時光。

中華電信提供客戶最多元的資費選擇及影視娛樂服務， 本次杭州亞運MOD及Hami Video不僅獨家4K轉播、首度提供高達13個直播頻道， 並推出獨家綜覽畫面、MOD獨家熱點回看等亮點功能， 即日起新申裝MOD+自選餐(全選)+影劇館+， 符合資格最高加碼贈600點Hami Point；網路訂閱「亞運加油包」Hami Video電視館/運動館單館優惠價只要299元， 即可盡享亞運獨家服務並暢看國內外熱門賽事， 中秋連假就鎖定MOD、Hami Video，不漏接中華隊在亞運賽場上的每個精彩鏡頭。