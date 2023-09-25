臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超1054.14億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/9/18~2023/9/22）外資在集中市場總買進金額為3,905.06億元，總賣出金額為4,959.20億元，賣超為1,054.14億元，另統計自2023年年初至9月22日止，外資總買進金額為14兆8,153.08億元，總賣出金額為14兆7,795.77億元，累計買超為357.31億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆3,941.82億元新台幣，占全體上市股票市值的39.73%，較9月15日的21兆4,204.23億元新台幣，減少1兆262.41億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：慧洋-KY：買進34,375千股，賣出14,285千股，買超20,090千股。

第二名：光寶科：買進67,947千股，賣出49,899千股，買超18,048千股。

第三名：陽明：買進41,419千股，賣出29,715千股，買超11,704千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進49,499千股，賣出140,400千股，賣超90,901千股。

第二名：開發金：買進23,815千股，賣出82,324千股，賣超58,509千股。

第三名：台泥：買進47,840千股，賣出102,477千股，賣超54,637千股。