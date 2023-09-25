Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超1054.14億元

賣超台積電9.09萬張最多，另買超慧洋-KY2.01萬張最多。

By 台灣英文新聞
2023/09/25 17:19

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/9/18~2023/9/22）外資在集中市場總買進金額為3,905.06億元，總賣出金額為4,959.20億元，賣超為1,054.14億元，另統計自2023年年初至9月22日止，外資總買進金額為14兆8,153.08億元，總賣出金額為14兆7,795.77億元，累計買超為357.31億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆3,941.82億元新台幣，占全體上市股票市值的39.73%，較9月15日的21兆4,204.23億元新台幣，減少1兆262.41億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：慧洋-KY：買進34,375千股，賣出14,285千股，買超20,090千股。

第二名：光寶科：買進67,947千股，賣出49,899千股，買超18,048千股。

第三名：陽明：買進41,419千股，賣出29,715千股，買超11,704千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：台積電：買進49,499千股，賣出140,400千股，賣超90,901千股。

第二名：開發金：買進23,815千股，賣出82,324千股，賣超58,509千股。

第三名：台泥：買進47,840千股，賣出102,477千股，賣超54,637千股。

更新時間 : 2023-09-25 18:18 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】南台灣屏東科技園區工廠氣爆釀重大死傷•4消防員殉職　縣府還原當時：「晚20分鐘報案」
【更新】南台灣屏東科技園區工廠氣爆釀重大死傷•4消防員殉職　縣府還原當時：「晚20分鐘報案」
【更新】台灣新竹湖口營區9/24開放•民眾抱怨苦等接駁車逾1小時　軍警一度因動線問題起爭執
【更新】台灣新竹湖口營區9/24開放•民眾抱怨苦等接駁車逾1小時　軍警一度因動線問題起爭執
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
放大50倍！中秋節「巨無霸蛋黃酥」重近4公斤　使用53顆鹹蛋黃製作台灣這裡買
台灣民意基金會最新民調出爐！台灣人政黨支持傾向出現重大變化　中性選民略減
台灣民意基金會最新民調出爐！台灣人政黨支持傾向出現重大變化　中性選民略減
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
韓劇「災後調查日誌2」太早領便當粉絲抗議　孫浩俊親自發表感想：告白戲哭很慘
北台灣「新店裕隆城」今試營運•9/28正式開幕　亞洲最大誠品進駐•為當地商圈注入活水
北台灣「新店裕隆城」今試營運•9/28正式開幕　亞洲最大誠品進駐•為當地商圈注入活水
莫德納XBB疫苗9/26起開放65歲以上施打 10/2起可與流感、肺炎鏈球菌疫苗一同施打
莫德納XBB疫苗9/26起開放65歲以上施打 10/2起可與流感、肺炎鏈球菌疫苗一同施打