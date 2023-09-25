祖孫同行道安「遊學」 新北透過銀髮好行桌遊宣導道安

為響應交通安全月， 新北社會局與中華全齡關懷協會合作， 在社區照顧關懷據點三重文化站辦理「道安跨齡同樂會」， 邀請長輩及其孫子女共同參與活動，透過銀髮好行遊新北桌遊， 除增加長幼共融互動外，也藉由遊戲中認識各項交通規則， 以降低意外事故發生率，保護長幼的交通安全。

社會局長李美珍表示，依據新北道安會報資料分析， 高齡者交通事故發生以騎乘機車未依規定讓車， 以及穿越馬路未依規定行走行人穿越線為肇事主因。 多位專家學者在道安會報中建議，行政機關不僅要對長者加強宣導， 還要請家人協助叮嚀以落實道安觀念。

李美珍說， 新北市社會局於今年設計開發出全國首創的高齡道安桌遊「 銀髮好行遊新北」，導入搭乘各種交通工具、 行人應注意事項與危險情境思考等，如：注意大車內輪差、 汽車兩段式開門、機車及自行車都應兩段式待轉等， 讓長輩從遊戲中注意自身交通安全。

中華全齡關懷協會執行長林進興提到， 道安跨齡同樂會是個成功的家庭教育活動，不僅互相提醒用路安全， 也提供了祖孫及親屬代間的互動機會，讓不同世代走進據點活動， 為長輩注入朝氣與活力。

參與活動的長輩林寶珠表示，她帶孫子一起來玩桌遊， 也趁機教育孫子過馬路要走斑馬線；孫子則說， 每天上下學都有導護志工幫忙交通指揮，因此很安全， 倒是阿公有次載他外出買漢堡時，看到前面沒車子， 就直接從半路左轉衝過去，回家要提醒阿公不可再這樣了。

老人福利科長林妏燕表示，新北市高齡人口已經超過71萬多， 占全市人口比17.63%，目前全市1,032里已完成1, 188處銀髮俱樂部布建，提供長者就近服務。 為強化長輩的道安觀念，更培訓了204位路老師宣導， 今年訂定祖孫同行道安遊學計畫，將在板橋、中和、三重、 土城等13區辦理22場次活動，透過桌遊教具宣導，寓教於遊戲， 希望逐步落實交通部宣示要在2030年前降低30% 事故死亡數的目標。