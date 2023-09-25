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臺灣企銀贊助臺南東山設銀髮樂齡學堂　廣邀愛心企業齊相挺

By 台灣英文新聞
2023/09/25 17:14
臺灣企銀銀髮樂齡學堂揭牌活動，由（左起）臺灣企銀總經理張志堅、臺南市副市長葉澤山及臺南市東山區高原社區發展協會理事長胡清吉一同參與捐贈儀式...

臺灣企銀銀髮樂齡學堂揭牌活動，由（左起）臺灣企銀總經理張志堅、臺南市副市長葉澤山及臺南市東山區高原社區發展協會理事長胡清吉一同參與捐贈儀式...

臺灣企銀贊助「臺南市東山區高原社區發展協會」成立全臺第21間銀髮樂齡學堂，於本月23日落成揭牌，臺灣企銀總經理張志堅、臺南市副市長葉澤山及多位愛心企業家皆到場參與，以實際行動與該行攜手做公益，向當地長者傳遞愛心。

高原社區位於台南市東山區東北角，三面環山，風景秀麗，為典型的鄉村型社區，盛產青皮椪柑、龍眼及咖啡等農產品，當地青壯年人大多外出打拚，人口老化現象日益顯著，該社區65歲以上長者逾20%，屬超高齡社區，對於建立量能足、品質好的長照服務更顯刻不容緩。

臺灣企銀表示，該行同仁多次造訪高原社區，了解當地所面臨的困境，並感受到該協會認真照顧長輩們，每週五天積極辦理共餐及照護課程的用心，因此專案贊助其改善老舊廚房設備，結合多家愛心企業共襄盛舉，添購相關運動器材、休閒設備及提供豐富食材等，共同促進當地銀髮族的健康與生活品質。

該行自107年開始陸續贊助於全臺各地社區辦理銀髮樂齡學堂，整建相關設施設備，提供長者優質用餐環境。同時透過發行「銀色之愛」信用卡，提撥消費金額千分之三做為銀髮樂齡學堂贊助經費，並設立公益信託基金，落實社區照顧、社會救助福利等目的。

臺灣企銀積極實踐企業社會責任，落實ESG永續發展，協助社區提供長者健康促進、快樂學習、幸福共餐等服務，以具體行動回饋社會，期待盡棉薄之力拋磚引玉，服務更多偏遠鄉鎮提供完善照顧及資源，持續嘉惠在地長者。

更新時間 : 2023-09-25 18:18 GMT+08:00

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