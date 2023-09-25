新北率先交安教育納入各校課程計畫　攜手校親師4大策略全面落實

新北市已率先於111學年度起推動將交通安全教育納 入各校課程計畫。為響應9月全國交通安全月，新北市今(25)日 於仁愛國小舉辦「新北市全面落實交安教育課程記者會」， 由朱惕之副市長與校長代表、教師代表、家長代表共同宣示透過「 全面落實交安課程」、「校本情境融入教學」、「 逐步研發教案示例」、「親師攜手扎根道安」4大策略， 全面落實學校交通安全教育課程。當日也呼應交安月主題「人本交通 -停讓文化」，舉辦國小交安教學公開課， 向各校老師示範如何運用教材及情境進行教學並且帶領學生體驗大型 車視野死角與過馬路。

朱惕之副市長出席時表示，交通安全除了工程及執法外， 教育是更重要的根本。新北長期深耕交通安全教育，自2019年迄今 已連續4年榮獲交通部年終視導交安教育績優縣市。結合交通部2022年7月發布之「交通安全教案手冊」，新北市已率先於111學年 度起請各校將交通安全教育正式納入課程計畫，實施交安課程模組。 交安教育需政府、學校、教師及家長攜手合作，感謝校長協會、 家長協會及教師代表響應， 期待集結各界力量全面落實推動各校交安課程，扎根學生道安觀念。

新北市交通安全社群指導顧問蔡麗鳳表示，交通部頒訂之「 交通安全教案手冊」於現場推動時需依在地特性及現場教學轉換， 新北市交安社群教師自今(2023)年至2025年逐步研發「 交安教育課程模組教學示例」，由專家學者指導教師們依學區特性、 學生通學需求編寫，教案經過研發、試教、檢討、修正等程序， 將提供全市高國中小教師使用。

公開授課的柑園國小輔導主任王騰逸表示，為了讓「 交通安全教案手冊」更貼近新北的交通特性， 社群教師特地加入捷運、 公車等交通特性重新彙編符合新北的教學示例。 此次教學示例就是針對仁愛國小周遭通學環境， 選擇大型車視野死角教學，讓學生能運用於實際情境， 獲得最佳的學習成效。

仁愛國小4年級倪玟琪同學表示，今天坐上巴士， 實際體驗司機的視覺視角，讓自己印象深刻，以後會更加注意， 有一些角度是駕駛人看不到我們的，所以走在馬路要遠離車輛； 2年級謝承恩同學則說，上完課，自己學會過馬路時，要停、看、 聽、想還有舉手，也會和家人分享，保護爸爸媽媽。

教育局長張明文表示， 教育局除請各校自111學年度起將交安教育全面納入課程計畫、 辦理多場種子教師培訓外， 並於2023年起納入交安訪視輔導學校落實， 另請各校分析周遭通學情境，編寫校本交通安全課程。 也呼籲家長學校與家庭教育並行合作， 從小培養學童正確用路觀念及行為，型塑新北以人為本、 行人安全的用路文化。

二年級教學示例公開課後，朱惕之副市長與學生合影。(照片來源：新北市教育局提供)

四年級教學示例公開課後，朱惕之副市長與學生合影。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市全面落實交安教育課程記者會暨教學示例公開課大合照。(照片來源：新北市教育局提供)