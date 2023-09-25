新北20位校長領頭 12年國教宣導團成軍

新北市112學年度「12年國民基本教育地方宣導團 」團員於今(25)日成軍，由宣導團團長教育局副局長劉明超親自 授證，網羅了全市最資深的高中職校長、主任及課程督學等共46位 擔任宣導團團員，其中校長佔20位，比例為全臺最高， 肩負全市宣導任務，提供學生及家長專業諮詢服務， 協助學生適性選擇、在地就學。

副團長新北高中校長柯雅菱指出，有別於其他縣市多由教師擔任， 新北市宣導團主要由資深的校長、主任組成， 希冀帶領學校熟悉最新升學制度。宣導團培訓後， 彙整相關知能融入專屬新北市的教育政策及升學輔導機制等， 研擬宣導版本，力求提供所有學生及家長最專業的諮詢服務。

新北市宣導團整合113學年度適性輔導、入學管道及108課綱等 宣導主軸，將於2023年10月至12月間規劃系列講座， 針對新北市各國中9年級、高中職學生及家長， 說明目前高中職升學進路及108課綱課程、學生學習歷程檔案、 大學技專考招連動及素養命題等趨勢走向，包含基北區免試入學、 技職教育、特色招生(含專業群科)、五專入學方式及志願選填等， 都有最詳盡的解說。而113年1月至3月，則會辦理全市98所國 中入校宣導，針對適性輔導、生涯發展、 入學方式及升學進路等主題說明，並現場提供家長、 學生專業升學諮詢。

教育局表示，每年國中教育會考結束成績公布後， 會於各區指定中心學校，提供應屆畢業生選填志願面對面諮詢服務， 教育局也會設立專線電話，供考生洽詢升學進路相關問題。另， 針對非應屆畢業生，亦於個別報名現場，指派2位師長提供二對一服 務，協助會考後的升學流程了解，並回應升學問題。

新北市持續致力推展適性揚才的教育政策， 並提升全市高中職軟硬體設施及活化學校課程。自2012年高中職旗 艦計畫、2019年創新教育加速器，到2022年起全面啟動「高級中 等學校在地就學大聯盟計畫」，以扎穩根基、創新加速、 資源共享三大目標推動高中職發展特色，形塑新北特色課程； 同時透過大學策略聯盟，引進高教資源挹注中等教育， 讓新北市學生可以在地適性選擇，快樂幸福就學。

相關宣導資料及志願選填電話諮詢專線， 將陸續公告於新北市中等教育資源網（https://se. ntpc.edu.tw/），此外，教育局「備戰考招」 專區置於「新北市高中與大學共創學習媒合平臺-大學資源」（ht tp://learningcollaboration. org/），歡迎多加運用。