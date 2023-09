2023國慶煙火在台中–16處觀賞點出爐！踩舞嘉年華、搖滾台中等慶典接力登場 從中秋high到月底

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)雙十國慶焰火睽違9年重返台中,台中市府特別推出「台中雙十國慶週」五大系列活動,中秋連假9/29-10/1先由「臺中國際踩舞嘉年華」打頭陣,除了國內知名舞團演出,還有義大利、菲律賓、印尼、日本眾多國際表演團體,並首度邀請全民踩街比賽、歡慶中秋,為台中觀光節慶活動揭開精彩序幕。

市府表示,今年連假特別多,最後一波連假潮集中在10月,台中迎接國家慶典,宣布「台中雙十國慶週」系列活動將開跑,力邀國內外旅客到台中作客。

這週搶先登場的「2023台中國際踩舞嘉年華」,將於中秋連假三天9月29日至10月1日在台中市民廣場、草悟道熱情展開,9月30日開幕晚會當天更邀請來自《原子少年》選秀節目成員組成男團「FEniX」為活動代言。

三天活動共有20組國內外表演團隊輪番上陣,國際團隊的表演包括義大利高蹺互動、菲律賓傳統舞蹈、印尼特色舞蹈、日本活力踩街,將與在地知名舞團激盪出全新火花。表演主舞台更規劃光環境設計,讓星光出現在所有表演場區,包含竹簍球燈、巨型泡泡足球等,更以電腦特效燈光影營造戶外舞池氛圍。

觀旅局說明,今年首度加入「全民踩街遊行趣味競賽活動」,邀請熱愛音樂、舞蹈的民眾一同參加踩街表演,市府開放網路預約或現場報名,十人(含)以上組團,不限年齡或背景,只要報名就能參賽,歡迎民眾踴躍參加,最高獎金5萬元。

緊接著,去年參與人數再創高峰的「 搖滾台中ROCK IN TAICHUNG」今年10/7-10/8將於文心森林公園盛大登場,以Fly To The Future為主軸,規劃「飛翔、跳躍、衝擊」三大舞台,超過30組國際與在地知名樂團輪番開唱、ROCK翻週末,為國慶焰火活動「熱場」。

10/9-10/10「112國慶焰火在台中」系列活動正式登場,10月9日暖身活動於晚間6時30分登場,將有知名藝人、地方藝文團隊、爵士音樂及無人機展演等精彩演出;10日上午8時在市府廣場前舉辦中華民國112年台中市國慶升旗典禮。至於眾所矚目的國慶焰火晚間8時將在中央公園正式登場,焰火主秀將施放近3萬發焰火彈,結合單排盆花、單發焰火及棒球、愛心、雙十等各式組合花樣,搭配悠揚爵士樂及無人機展演,帶給國人視覺、聽覺雙重饗宴。

談到煙火推薦觀賞點,民政局長吳世瑋提到,今年國慶焰火尺吋包括3吋、5吋及6吋等,其中6吋高空焰火發射後,高度可達190公尺,相當63層樓高,平地10公里內如無障礙物遮蔽,都可以看到形狀完整的國慶焰火,像是距離活動會場最近的西屯區中央公園停機坪(含味覺、觸覺體驗區及芒草區跨越橋)一帶、水湳水資源回收中心(含喜鵲橋、大河福德祠廣場)、創研22、26停車場、逢甲大學田徑場、中國醫藥大學聯外道路,及北屯區敦化公園、老樹公園、新平公園等8處觀賞點,都可近距離觀賞震撼煙火。

位於西屯區的文修公園(漢翔路與烈美街口)則是就近欣賞的次佳選擇;距離中央公園9公里遠的西屯區都會公園景觀平台及大雅區的九天民俗技藝團廣場、12公里外的南屯區白陽山聖地、13公里外的南屯區望高寮夜景公園、19公里外的后里區麗寶樂園,以及21公里外的豐原區丘逢甲紀念公園等6處,除可欣賞萬家燈火夜景外,還可遠眺璀璨焰火。

國慶焰火結束後,年度招牌活動「台中爵士音樂節」接棒登場,10月13日至10月22日在市民廣場盛大舉行,超過10國專業樂團樂手,以及在地知名爵士樂團帶來高水準的演奏;此外還有20場爵士音樂表演,歡迎大家一起參與爵士音樂饗宴。最後壓軸「台中購物節」預計於10月下旬起跑,盼再創消費高峰,大幅帶動商機效益。