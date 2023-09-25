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台灣新竹市長高虹安立委任內涉貪案•台北地院首度開庭　黃惠玟等3助理認罪求緩刑

北院預計10月2日上午9:30傳喚高虹安前助理王郁文出庭，10月11日下午2時30分傳喚高虹安本人到庭。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/25 17:06
(圖/高虹安臉書9月23日照片) 

(圖/高虹安臉書9月23日照片) 

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）高虹安涉詐領助理費案，台北地院今天(24日) 首度開庭。高女前助理黃惠玟等3被告均認罪。黃惠玟表示，依高虹安指示而為，身為勞工的她沒有選擇，尤其對方是有頭有臉的立委。

新竹市長高虹安被控立法委員任內自民國109年2月27日起至109年11月止，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回給高虹安，供高虹安自行決定用途及運用。

台北地檢署統計，高虹安浮報助理酬金及加班費共計新台幣62萬5238元，扣除實際用於支付公費或私聘助理薪資、獎金共16萬5208元，總計詐得46萬30元，依貪污治罪條例公務員利用職務上之機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪嫌起訴高虹安等5名被告。

北院下午首度召開準備程序庭，傳喚前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷出庭，3人在庭訊時均認罪，對檢察官起訴事實均不爭執，並請法官依法減刑且宣告緩刑。起訴書提到「高虹安與黃惠玟謀議」時，黃惠玟 (下圖白衣者, 中央社) 強調自己只是員工，沒有決定權，「都是由高虹安決定」。

台灣新竹市長高虹安立委任內涉貪案•台北地院首度開庭　黃惠玟等3助理認罪求緩刑

台灣新竹市長高虹安立委任內涉貪案•台北地院首度開庭　黃惠玟等3助理認罪求緩刑

新竹市長高虹安被控擔任立法委員期間涉詐領助理費，台北地方法院25日開庭，傳喚高虹安前助理陳昱愷（右）出庭，陳昱愷在庭訊時認罪，對檢察官起訴事實不爭執，並請法官依法減刑且宣告緩刑。中央社

陳奐宇(下圖, 中央社) 透過律師答辯指出，他的薪資及加班費的申報都是被動由黃惠玟處理，並非主動申報，也從來沒有在任何表單上簽名，他不是關鍵支配者，而是基於受雇者的身分，不便拒絕。

台灣新竹市長高虹安立委任內涉貪案•台北地院首度開庭　黃惠玟等3助理認罪求緩刑

黃惠玟也透過律師表示，身為勞工並無選擇，尤其雇主是「有頭有臉的立委」，只能聽從指示，違法性低；她確實做了法不容許之事，自願接受處罰。另外，部分證據由她提供檢方偵查，自己並無不法所得，也無前科，請法官依法減刑，並宣告緩刑。

北院預計10月2日上午9:30傳喚高虹安前助理王郁文出庭，10月11日下午2時30分傳喚高虹安本人到庭。

台灣新竹市長高虹安立委任內涉貪案•台北地院首度開庭　黃惠玟等3助理認罪求緩刑
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