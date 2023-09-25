晶鑽生醫十周年 連袂蕭薔揭開線雕新時代

近年來，台灣的醫美產業迅速發展，醫美市場越來越注重個人化需求，已成為許多愛美人士追求美麗的首選，醫美選項琳琅滿目，像是肉毒、波尿酸、音波、電波、拉提等，這些選擇因為恢復期較短，因此受到職業和忙碌的人士青睞，同時因為社交媒體崛起，名人、網紅經常分享推波，更吸引了多人關注和參與。根據國外研調機構推估，全球醫美市場規模持續在擴大，醫學美容已躍升為全球第三大產業，過去十年的平均複合成長率超過10%，台灣近年規模也突破新台幣600億元，與全球成長軌跡同步，相當驚人！

最新一代提美拉 揭開線雕新時代

今年品牌跨越十周年的晶鑽生醫雙喜臨門，旗下自主開發的產品「提美拉」，榮獲由中華民國傑出企業管理人協會主辦的「第22屆金峰獎」之中小型企業組「傑出企業」與「傑出商品」雙料獎項；更獲得台、美、中、新加坡、馬來西亞等多國國際專利認證的殊榮。為了彰顯品牌十周年的重要里程碑，晶鑽生醫今年特別邀請到擁有「台灣第一美」之稱的藝人蕭薔，擔任年度品牌代言人，並同步發表最新一代「提美拉」產品，揭開「美的上升期」新時代！

最佳代言人蕭薔 推廣美的上升期

擔任年度品牌代言人的「台灣第一美女」蕭薔，外型狀態保養極佳絲毫看不出歲月的痕跡，讓眾人驚呼簡直是：「定格美麗」！蕭薔也同時帶來全新品牌新概念：「美的上升期」，她強調：「美的上升包含了各種面向，要擁有肌膚的彈力、個人的魅力與自信的活力」，才堪稱是最完美的「美的上升期」。此次晶鑽生醫所發表的「提美拉」最新第三代全新線雕升級產品「美特拉」，是唯一獲台灣衛福部食藥署（TFDA）核准上市的MIT拉提線材，已在全台市占率達90%。蕭薔笑稱，有安心認證的醫美材料讓她很放心，未來要持續維持美麗、持續美的上升，就靠它了！

定格台灣美麗 拓展國際影響力

晶鑽生醫總經理謝佳憲特別指出，在抗老需求逐漸年輕化的趨勢之下，台灣市場未來有相當大的成長潛力。晶鑽生醫秉持超越產業的品牌信念，持續探索創新開發並貢獻創新價值，推出迎合市場需求與更具競爭力的產品，加速擴展海外市場，將台灣自有品牌推向全世界，讓全世界看見台灣定格美麗的實力。台灣醫美產業正處於蓬勃發展的階段，反映了人們對美容和外貌的不斷追求，隨著個人化需求的增加、社交媒體的影響力和國際競爭力的提升，這一趨勢預計將持續下去，對台灣的經濟和就業市場也將帶來積極的影響力。