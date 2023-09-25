雲品溫泉酒店日月潭 推Volvo純電車永續小旅行與TWININGS唐寧茶入菜湖景晚宴

時序入秋，秋高氣爽最適合安排短期的度假行程，加上中秋及國慶連假僅僅相隔1週，​​雲品溫泉酒店自即日起推出二款適合秋日旅行的產品與服務，分別為「Volvo永續小旅行」一泊二食方案，可使用Volvo純電車C40Recharge或XC40 Recharge車款暢遊日月潭，以及運用在地食材與英國皇家品牌TWININGS唐寧茶合作推出期間限定「山海饌唐寧套餐」展現了低碳足跡的飲食新主張，可純用餐亦可預訂一泊二食住房方案，享受美食與溫泉的秋日假期。

雲品溫泉酒店日月潭長期致力於推廣低碳旅遊，並獲得國際永續飯店認證，今年秋天，與富王汽車攜手推出住房專案，11月30日前至日月潭雲品官網預訂「Volvo永續小旅行」一泊二食方案，除了享受雲品客房與餐飲服務外，即可免費體驗最新的Volvo純電車C40Recharge或XC40 Recharge車款，親身體驗簡約時尚、高規格的電動車性能，沉浸在日月潭的湖光水色中，富王汽車更加碼每房贈送Volvo品牌禮包一份，優惠價最低11,652元起，邀請旅客來體驗一場與眾不同的低碳旅遊，一同享受秋季自然美景與先進科技帶來的愉悅，輕鬆實踐永續且對環境無負擔的旅遊。

雲品溫泉酒店日月潭以不時不食的概念，每季推出當令菜單，秋季9月到11月在飯店頂樓擁有獨家祕境的半露天餐廳雲月舫Sky Lounge，與超過300年歷史的英國皇家品牌TWININGS唐寧茶合作推出期間限定「山海饌唐寧套餐」，這次的合作將茶的獨特香氣與本地小農和湖畔生鮮的食材完美結合，創造出一場彷彿潑墨山水畫的五感盛宴，展現了低碳足跡的飲食新主張。賓客可以在僅距離日月潭湖面50公尺的地方，享受在月下微風中悠然品嚐美食的愜意時光，餐點供應時間為每日晚餐 17:00至19:00 或 19:30至21:30，每套售價2,980+10%元，餐食亦可搭配住房專案，一泊二食優惠價11,782元起，秋季來一趟日月潭，感受永續與在地化完美詮釋的綠奢華之旅。

無論選擇享受「Volvo永續小旅行」或品味「TWININGS湖景晚宴」，雲品溫泉酒店日月潭將為旅客提供一場獨一無二的秋季旅行體驗，融合了永續、簡約時尚、高規格的科技和美食，為秋季假期增添更多精彩和難忘的回憶，詳請可上雲品溫泉酒店日月潭官方網站查詢。