【中秋送禮新選擇】奪台北牛肉麵節金牌獎 老爺酒店耗時一年研發 冷凍包禮盒9月問世

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）一個人在家吃飯也能享受飯店美食奢華感！ 台北老爺大酒店正式跨入觀光飯店冷凍食品零售市場行列，選在中秋佳節前夕隆重推出冷凍牛肉麵禮盒，包含紅燒及清燉兩種口味，除了飯店現場及官網線上銷售外，也與微風超市合作，搶攻頂級冷凍牛肉麵零售市場。

去年台北老爺主廚林繼正率領餐飲團隊參加台北國際牛肉麵大賞比賽，並榮獲紅燒牛肉麵金牌獎，得獎後在飯店內推出「月見紅燒牛肉麵」也深受好評，顧客頻頻詢問是否有冷凍包可外帶，也因此啟動主廚開發冷凍牛肉麵的想法，經過一年的時間反覆進行口味測試及挑選適合的麵條種類搭配，克服冷凍調理包與現煮牛肉麵的差異，終於順利推出紅燒及清燉兩種風味的牛肉麵。

談到當初為何會想去參加牛肉麵比賽，台北老爺大酒店林繼正主廚表示，小時候阿公常帶他去眷村吃牛肉麵，那是一位外省媽媽開的麵店，當時覺得非常好吃，是個很甜蜜的回憶，所以就想把這份思念的好味道研究出來給大家品嘗，也成為懷念阿公的一個方式。

【紅燒牛肉麵】內含進口高級牛腱、牛筋及牛腩三種部位，湯底以牛骨、雞骨架熬製和大量新鮮蔬果及八角、月桂葉、肉桂、花椒等數十種的辛香料，搭配彈牙滑順的蝴蝶麵食用，9月底前享買5送1優惠。（圖／台北老爺）

為何冷凍牛肉麵需要經過長達一年的時間來研發？林繼正解釋，主要是因為冷凍後的牛肉麵復熱後的香氣跟味道沒有現煮的香，所以研發過程中就把原來的食材跟辛香料的比例再增加多一些，讓湯頭更加濃郁、更加鮮甜，不斷測試後才調整到接近現煮的味道。

林繼正說，而冷凍牛肉麵也秉持台北老爺一貫的堅持，使用健康天然的在地食材、不添加色素以及安全衛生的工作場域，我們希望讓顧客吃得安心、吃的美味、吃得健康，才能贏得顧客對我們的信任，推出的冷凍牛肉麵不含防腐劑，消費者可以安心食用。

談到老爺牛肉麵的特色，林繼正進一步說，不分紅燒或清燉，一次都可以品嘗到2-3種牛肉的部位，其中【紅燒牛肉麵】主廚精選進口高級牛腱、牛筋及牛腩三種部位，湯底以牛骨、雞骨架熬製和大量新鮮蔬果及八角、月桂葉、肉桂、花椒等數十種的辛香料，最後調入主廚秘製黃金比例的醬汁熬煮約四小時，搭配彈牙滑順的蝴蝶麵食用，湯頭甘甜不膩、肉質軟嫩。

另一款【老爺清燉牛肉麵】選用進口高級牛腱及牛腩作為主角，取用牛骨及雞骨熬煮多時的高湯，加入大量新鮮蔬果以及八角、甘草、月桂葉、花椒等數十種辛香料，再與滑順的北方拉麵結合。另外可依個人喜好加入辣椒、蔥花或蔬菜，更是別有一番風味。

【老爺清燉牛肉麵】選用進口高級牛腱及牛腩作為主角，取用牛骨及雞骨熬煮多時的高湯，加入大量新鮮蔬果以及八角、甘草、月桂葉、花椒等數十種辛香料。（圖／台北老爺）