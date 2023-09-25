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和平源於力量 台灣友邦帛琉爭取美國部署愛國者飛彈系統

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/25 15:12
愛國者飛彈（圖／路透社U.S. Army via ABACAPRESS.COM）

愛國者飛彈（圖／路透社U.S. Army via ABACAPRESS.COM）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）隨著中國在太平洋持續擴張勢力，位於西太平洋的台灣邦交國帛琉，傳出正積極爭取美國在當地部署先進愛國者（Patriot）飛彈防空系統。

日經亞洲報導，美國總統拜登（Joe Biden）25日在白宮與太平洋島國進行第二次峰會，會議雖聚焦氣候變遷、經濟發展與醫療服務，美國的算盤卻不僅於此，而是欲拉攏島國，擴大軍事合作，抗衡中國。2022年4月，北京與索羅門群島簽署了安全合約後，美中在區域的勢力爭奪就日趨白熱化。

總統惠恕仁（Surangel Whipps）21日向日經表示，中國研究船5月、8月都在未經允許之情況下進入該國專屬經濟區活動。他表示，中國船隻形跡可疑，似欲探究一旦危機爆發，切斷該區海底電纜的可能性。

美國長期以來透過經濟援助換取帛琉防務合作，鑒於中國海上活動益發「侵門踏戶」，帛琉總統擔憂小島難以抵禦中國威逼，是以引據美國前總統雷根外交名言「和平源於力量」（peace through strengh），盼美國能在該國加大軍事嚇阻力。

帛琉東北是關島，西面是菲律賓，對美軍的戰略地位不可謂不重要。美國已計劃2026年在帛琉設置超視距雷達（over-the-horizon radar）系統，加強美國與盟友的海域及空域狀態意識。

惠恕仁指，新建雷達系統恐使帛琉成為中國標靶，故已向美方提出要求，盼能同時佈建愛國者飛彈系統。美國雖曾於演習時短暫在該地部署愛國者，但帛琉要的是永久保障。「若美國想增設雷達系統，就得給我們愛國者飛彈，我方遭受攻擊時，才有防禦能力。」

愛國者飛彈可因應各式空中威脅，如彈道飛彈、巡弋飛彈及戰機。烏克蘭便是以愛國者抵擋來自俄國的連番飛彈轟炸。

和平源於力量 台灣友邦帛琉爭取美國部署愛國者飛彈系統
帛琉、菲律賓、關島相對位置（圖／截自Google Maps）
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更新時間 : 2023-09-25 18:17 GMT+08:00

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