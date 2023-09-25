國經協會領德國、瑞典、芬蘭經貿台灣訪問團 聚焦資通訊、智慧醫療四主題

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）由國經協會籌辦的「德國、瑞典、 芬蘭經貿訪問團」，9月 19日至10月1日在歐洲進行訪問，訪團針對「半導體」、「綠色數位轉型」、「資通訊 (5G/6G)」、「智慧醫療」等產業召開雙邊會議及實地參訪，台灣政府單位、公協會及企業代表等共計46位參團。

台灣半導體產業在全球供應鏈中舉足輕重， 本次訪團在德國期間由國經協會副理事長暨友嘉實業朱志洋總裁擔任團長， 帶領台商探索臺德半導體產業商機。

訪團22日在柏林參加由國經協會與德國工商總會( DIHK) 合辦的「臺德經濟合作會議」 ，以「半導體供應鏈韌性」為題，由朱志洋總裁與德國企業台灣委員 會主席暨美最時集團管理合夥人Mr. Dirk Sänger共同主持，德國聯邦經濟事務暨氣候行動部政務次長D r. Franziska Brantner及台灣經濟部陳正祺政務次長親臨致詞。 訪團走訪半導體重鎮德勒斯登， 並拜會佛羅恩霍夫光子微系統研究所及半導體產業協會Silico n Saxony，薩克森邦政府更設宴接待訪團成員， 與訪團成員進行交流。

訪團也前往以發展蓬勃資通訊產業及醫療體系聞名的瑞典，訪團26日在斯德哥爾摩針對「 綠色及數位轉型」、「創新智慧醫療」議題與瑞典方進行交流討論。會議由中華電信郭水義董事長與瑞典愛立信集團副總裁暨執行董事M r. Mikael Bäck共同主持，瑞典國際發展合作及外貿部次長Mr. Håkan Jevrell及我經濟部陳正祺次長擔任致詞嘉賓。

在這場活動中，台灣訪團代表包含中華電信、工業技術研究院、華碩電腦、智果移動、 臺北醫學大學附設醫院及臺中榮民總醫院， 其中智果移動講者為首位以台灣公司創辦人身分參與會議之瑞典籍講 者，對此雙邊會議具有重要的涵義。

為了解不同產業在綠色及數位轉型之實踐方式，國經協會 安排訪團參訪研發氫能煉鋼技術之SSAB公司、 生物製藥公司阿斯特捷利康(AstraZeneca)之生物製造 中心，以及國際知名電信設備集團愛立信Ericsson的科技體 驗中心。

國經協會指出，中華電信與愛立信已建立長久合作關係，前者的5G應用服務與發展 已經與世界同步，且其5G用戶為全台最多；後者持續發掘5G商機 、擴大中頻部署範圍並推出室內5G部署解決方案。雙方亦於本年3 月西班牙巴塞隆納所舉行的世界行動通訊大會(Mobile World Congress, MWC)上，針對5G-Advanced/6G技術再度簽署MO U，宣布將攜手推進Beyond 5G演進，持續深化雙方合作。

訪團最後一站至芬蘭，將針對資通訊以及智慧醫療產業進行交流。「臺芬(蘭)經濟合作會議」將於29日於芬蘭赫爾辛基舉 行， 由財團法人資訊工業策進會卓政宏執行長與芬蘭國家商務促進局執行 長Mr. Risto Vuohelainen擔任共同主席。 為強化台灣醫療體系因應氣候變遷策略， 特別規劃前往芬蘭著名大學醫院，交流低碳醫院的轉型心得。