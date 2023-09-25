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低頭族易產生頸紋年輕化 醫:想改善紋路從伸展、按摩、枕頭高度等5招做起

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/25 12:20
經常低頭滑手機會造成頸紋？當頸部肌膚經常受到擠壓時，就有可能會加速紋路產生。（圖／淨妍醫美）

經常低頭滑手機會造成頸紋？當頸部肌膚經常受到擠壓時，就有可能會加速紋路產生。（圖／淨妍醫美）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）下班追劇是許多人每天最幸福的小確幸，但經常低頭滑手機造成的頸紋，卻是讓人顯老的關鍵。陳珮吟醫師表示，當頸部肌膚經常受到擠壓時，就有可能會加速紋路產生，屬於姿勢型頸紋，建議透過適當的保濕、防曬、伸展、按摩，想透過醫美來改善的愛美人士則可以考慮肉毒、電音波和填充物等。

頸部肌膚是越來越多人重視的保養部位，網路上更是時常看到許多明星直言自己的容貌焦慮來自頸紋。淨妍醫美診所陳珮吟醫師說明，頸紋形成的原因分為先天與後天。先天主要是因為解剖構造中，韌帶與皮膚沾粘所形成的，因此有些人在年輕時就有很深的紋路產生，則有可能是先天性的頸紋。

後天則分為老化型、脂肪型和姿勢型。其中老化型是由於膠原蛋白流失所造成的肌膚鬆弛所導致，屬於最常見的頸紋類型。脂肪型則是脂肪堆疊，形成一圈一圈的皺褶所造成。姿勢型也是頸紋年輕化的成因之一，主要是長時間姿勢不良所導致，像現代人時常低頭滑手機、看劇等，都會導致頸部肌膚時常受到擠壓，加速紋路產生。

拒絕老態　改善頸紋從日常做起

頸部肌膚脆弱，究竟要如何保養？陳珮吟透露，脖子是最能看出女人年齡的部位，除了勤勞保濕與防曬之外，適度的伸展和按摩，也有助於改善頸部血液循環，亦能放鬆頸部肌肉。另外睡眠時選對枕頭也是許多人容易忽略的關鍵，太高、太軟的枕頭都容易造成頸部擠壓，導致頸紋的產生。

若已經產生頸紋，想透過醫學治療得到改善的話，陳珮吟醫師表示，有些人因為長期擴頸肌用力，導致有像是火雞脖子的紋路，這時候可以施打肉毒桿菌放鬆肌肉達到改善。此外，也可以透過電音波，幫助皮膚緊實、淡化頸紋，以及填充物，如小分子玻尿酸和膠原蛋白增生劑，也能增加肌膚水分、促進增生，達到撫平細紋的效果。另外，脖子的色素不均，則可以透過皮秒改善。但陳珮吟強調，任何治療都需經過專業醫師諮詢，並針對每個人不同的狀況評估，才能有更適合與滿意的治療效果。
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更新時間 : 2023-09-25 12:28 GMT+08:00

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