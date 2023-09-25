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【和服界的T恤】日本吹起慢時尚風「浴衣」上街蔚為流行

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/25 11:47
（圖／Unsplash_Victoriano Izquierdo）

（圖／Unsplash_Victoriano Izquierdo）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本現在興起了一股復古慢時尚（slow fashion），不同於快時尚（fast fashion）追求汰舊換新，慢時尚更推崇歷久彌新的雋永風格，而輕軟又具民族特色的浴衣（yukata），就成了體現此一精神的穿衣新選擇。

東京資產顧問Nobuko Kobayashi在日經亞洲撰文指出，cosplay扮裝文化、蜂擁的觀光客，帶動了浴衣復興潮。東京淺草地區浴衣一套租金每日3,000日圓起，隨處可見各式各樣的男男女女，穿上色彩繽紛的浴衣拍照留念。除了外國人嘗鮮，這幾年夏季，也愈常見到東京人在非慶典日穿著浴衣上街。

作者認為，身為和服簡易版的浴衣，受歡迎不是沒有道理。日本夏季黏熱，浴衣輕軟棉製，袖大通風，又能穿出吸睛的個人特色，從傳統花朵印花到可愛Hello Kitty都能上身，難怪能重拾在流行時尚界重拾地位。

事實上，浴衣雖號稱「和服界的T恤」，穿起來還是要點耐心。除了須「瞻前顧後」調整正面與背面的中線，拉平皺褶處，還得纏好腰帶打結，才是完整look。

不過，作者提到，不同於西方服飾的設計，讓「人」去配合「衣裳」，和服與浴衣不挑身材身高體型，還可透過腰帶打結花樣打造個人獨特性，不怕穿不下，也沒有褪流行的疑慮。

也正因這傳統服飾成了許多人的心頭好，嗅到商機的業者，開始進軍浴衣市場。如日本平價電商平台GRL，浴衣賣到缺貨，而往日籍籍無名的男版浴衣，也吸引了高端設計師的目光，如齊藤上太郎（Jotaro Saito）就在銀座開了旗艦店。

浴衣蔚為風尚，但作者盼望這股潮流不只是一時流行。她表示，在過度消費主義當道的時代，浴衣讓穿者可慢下來，好好體會文化的精髓，而這無形的慢時尚內涵，也正是日本所應向世界輸出的價值。
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