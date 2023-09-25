台灣冠軍出爐！出戰2023法國MONIN咖啡創意大賽亞太總決選

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）法國百年糖漿品牌MONIN與開元食品攜手舉辦「2023 MON IN Coffee Creativity Cup 咖啡創意大賽」的台灣區賽，由賴冠宇拔得頭籌榮獲本屆台灣冠軍獲得3萬元獎金和獎盃，將於11月代表台灣前往 馬來西亞參加亞太區總決賽。

本屆2023年MONIN咖啡創意大賽評審陣容十分堅強， 匯聚了世界各地優秀的專業大師擔任評審， 包括前馬來西亞精品咖啡協會主席LS YIP、華人首位義式咖啡國際賽冠軍莊宏彰、 世界頂尖調酒大賽台灣冠軍余瀚為等咖啡和調酒界的權威級大師， 他們嚴格評選每一杯參賽作品，考察風味、創意和技術， 挑選出最具創意和品質的作品， 吸引來自全台各地的業界高手齊聚競賽。

經歷長達一整天的激烈競爭，最終賴冠宇以MONIN的梅酒風味糖 漿為靈感，並融入台灣二十四節氣元素創作出無酒精特調「穀雨-梅 梅李咖啡」、「秋分-伊索比亞琴酒咖啡」， 這兩款獨具特色的咖啡飲品和咖啡雞尾酒，獲得評審們的高度評價， 最終脫穎而出獲得了本次台灣大賽冠軍， 賴冠宇表示：「這次比賽經過很長時間的準備， 本次得開心有這樣的國際競賽平台，能交流學習， 榮幸獲得本屆的台灣冠軍，希望在亞太區決賽也能爭取到好成績。」

「2023 MONIN Coffee Creativity Cup 咖啡創意大賽」是國際創意調飲的指標型大賽， 更是世界各國創意調飲技師在國際展露頭角的重要舞台， 今年疫情後首度在台灣舉辦區域大賽， 除了重視國內咖啡及調飲市場外， 更希望把台灣專業技術的能量帶到國際上進行交流與激盪， 期待台灣年輕的咖啡師能夠在亞太區總決選中脫穎而出， 用創意地設計、絕倫的技術和完美的風味為台灣贏得榮譽， 讓世界看見台灣特色的創新創意咖啡設計。