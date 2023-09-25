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台灣旅法時裝設計師Peter Wu中性極簡風　阮經天著最新秋冬系列現身概念店開幕

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/25 11:17
台灣男星阮經天身穿peter wu秋冬系列現身品牌台中概念店開幕。（圖/品牌提供）

台灣男星阮經天身穿peter wu秋冬系列現身品牌台中概念店開幕。（圖/品牌提供）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 旅法台灣設計師吳昕威(Peter Wu)，2017年於巴黎自創同名服裝品牌peter wu，今年進駐台中新光三越並推出AW23秋冬新款。

peter wu全球首家旗艦店於2022年落腳新光三越台北信義新天地 A9 二樓，品牌貫徹不喧不鬧、去蕪存菁調性，以細節剪裁與精心挑選的面料建構獨特質地及實用機能，台灣第二家分店於2023年新光三越台中中港店三樓開幕，邀請阮經天出席開幕，身穿品牌秋冬最新系列，值得注意的細節為帥氣的立領奧圖曼鋪棉背心，後領為可收納式尼龍連帽，口袋隱身於側腰接縫十分有型。

品牌2023秋冬系列的主題概念，探索黎明和黃昏之間的漸變及轉化，那難以形容的舒適感，運用多樣的面料以不同的方式接收或反射光線，展現一天中的多樣的時間演化。為了捕捉一天中不斷變化的光線，由林君昵和黃邦銓再次掌鏡的形象影片採用多重底片拍攝，以捕捉紋理和光線間的相互作用。

reversible parka大衣以及由輕量休閒西裝外套和track pants組成的套裝均採用Paper Wool製成，機能羊毛混紡面料的輕透手感和清爽，帶來晨間的飽滿活力。 而由防潑水塔夫綢製成的輕量背心和襯衫式外套重現了床前在鬆軟被子包裹下的舒適感。蓬鬆的立領鋪棉背心和立領鋪棉飛行員夾克皆採用Ottoman面料，正是為了迎接日落後的降溫而設計。隨著夜幕降臨，雙面翻穿的羊毛大衣及workwear hoodie就像輕柔溫暖的薄毯，適合每一個恬靜的夜晚，且人字紋刷毛處理的羊毛絨夾克也正是如此。Aluminimum皮革連帽夾克和修身直筒長褲有著peter wu獨有的溫潤金屬光澤，具備夜間聚會時所需的低調性感。

peter wu台中概念店貫穿品牌精簡風格「化繁為簡，闡述人生遊歷故事」，四面通透採光透視玻璃與灰色石面的裝潢，隨性而不矯作。現場除了2023最新秋冬系列作品外，更為了全新概念店加入不同手感材質和顏色選項，其單品雋永不過時的設計，光從剪裁手法就能展現出法國製造工藝的精細與流暢，穿著時的俐落線條中流露出最講究的質感。
Peter Wu
吳昕威
中性
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時裝
設計
時尚
台中
新光三越

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更新時間 : 2023-09-25 12:27 GMT+08:00

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