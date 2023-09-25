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遊日本當心！沖繩、佐賀等地流感疫情升溫 東京發布「流感警報」破14年紀錄

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/25 10:48
日本流感疫情升溫，包含沖繩、佐賀等地，東京政府日前還發布「流感流行注意警報」。（圖／pixabay）

日本流感疫情升溫，包含沖繩、佐賀等地，東京政府日前還發布「流感流行注意警報」。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）日本流感疫情升溫，東京政府日前發布「流感流行注意警報」，這是自2009年以來，首次在9月發布，此外，截至9月17日前的2週，東京已有207間學校因流行性感冒停課，根據紀錄，流感季多在12月至隔年3月間爆發，但今年卻罕見提早，疫情有提早爆發且更嚴重的趨勢。

根據《朝日新聞》 (The Asahi Shimbun)報導，據東京衛生局統計，9月11至17日間，每間醫療機構的平均流感感染人數為11.37人，高於前一週的5.95人，也超過流行注意報標準的10人。據東京都417間醫療院所回報，累計流感人數已達4,742例。

此外，9月4日至17日間，所有流感通報人數中，14歲以下兒童佔6成以上，東京都內共有207間公立學校的部分班級因流感疫情而停課。

The Japan News報導，日本厚生勞動省上週五（9/22）表示，9月11日至9月17日間，日本全國約 5,000 家醫療機構報告的新增流感病例數較前一週增加 1.57 倍，總數達到34,665例，高於前一週的22,111例。

除了東京都以外，沖繩、埼玉、千葉、東京、德島、愛媛、佐賀等地的每間醫療機構的平均流感感染人數也都在10以上，尤其沖繩最高，達20.85。

《朝日新聞》報導，有鑑於疫情不斷升溫，東京都政府於9月21日發布「流感流行注意報」，官員表示，往年流感季都在12月至隔年3月間，9月就發布流感警報是相當罕見的情形，不排除疫情將進一步蔓延。

按照目前情況推估，可能是 COVID-19 疫情期間大眾嚴格遵守各項防疫措施，也遏制了流感疫情爆發，人們對病毒的免疫力減弱，但今年起各國疫情解封，國內和國際旅行人潮暴增所致。

為避免遭受「免疫負債」衝擊，東京都政府敦促民眾在人口密集的公共場所或與人交談時應戴口罩，日常生活也要勤洗手、消毒，並保持室內空氣流通。
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更新時間 : 2023-09-25 12:27 GMT+08:00

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