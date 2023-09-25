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中國武漢研究所「蝙蝠女」示警 石正麗：全球恐爆發下一個冠狀病毒疫情

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/25 10:11
中國科學院武漢病毒研究所（圖／路透社Thomas Peter）

中國科學院武漢病毒研究所（圖／路透社Thomas Peter）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）各國甫從新冠肺炎（COVID-19）的陰霾走出，但中國科學院武漢病毒研究所王牌科學家、有著「蝙蝠女」（註：研究蝙蝠為病毒宿主而得名）之稱的石正麗，在一份期刊中警告，全球必須做好準備，下一個冠狀病毒大疫病之爆發，恐怕只是時間問題。

南華早報報導，石正麗與團隊7月在「新興微生物與感染」（Emerging Microbes & Infections）期刊中指出，分析了40種冠狀病毒的動物傳人風險後，發現20種「具高風險」。另，6種會傳染人類致病，3種可能引發疾病或跳至其他物種。「幾乎可以確定，未來肯定會爆發如新冠肺炎之流行病。」

研究分析了病毒特徵，如病毒群、遺傳多樣性、宿主物種，以及先前是否曾導致人畜共通疾病。團隊也找到了快速高敏感度檢測試劑，可用於監控高風險病毒。另外，研究亦提及冠狀病毒的幾大病原潛在宿主，如蝙蝠、齧齒類動物、駱駝、果子狸、豬及穿山甲。

中國疾控中心專家指出，這項研究不若一般研究著重分析單一病毒，缺了開創性的技術與發現，但仍有其「百科」價值。建立了對冠狀病毒的相關認識後，有助加速病毒篩檢、疫苗研發工作，裨於因應公衛危機。

石正麗的研究之所以這個月才在中國媒體曝光，可能是因內容是以英文撰寫。該名不願具名的疾控中心科學家透露，此議題聲量較低，也或多或少反映了中國斷然放棄清零政策後，想將COVID拋諸腦後的心態。他說道，私下會晤中，中國衛生官員會有意無意淡化COVID-19疫情，部分城市也早已不再公布染疫數據。

由於各項跡證早已被湮滅，中國官方也諱莫如深，新冠肺炎病毒究竟是否是從武漢研究所外洩，仍是個謎。該專家坦言，可以理解人們想逃離疫情創傷的心態，但缺乏對話，有礙人類如何有效因應下一個疫病。
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更新時間 : 2023-09-25 12:27 GMT+08:00

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