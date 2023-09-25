台灣優人神鼓經典《墨具五色》2.0　取材〈莊周夢蝶〉再探生命了悟

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)優人神鼓35週年經典《墨具五色》2.0，即將在9月22至24日於臺北國家戲劇院舉行4場演出，隨後將於11月25至26日於臺中國家歌劇院及12月9至10日於高雄衛武營國家藝術文化中心展開巡演。

35週年的當下，優人神鼓選擇返璞歸真，重新詮釋經典《墨具五色》而非倉促推出新作。如同藝術總監黃誌群所言：「墨具五色，一墨而多彩，繽紛源於無色」，將優人帶回初衷，由最單純的一墨而渲染繽紛，再現優人神鼓最純粹卻也最繽紛的作品。影像設計王奕盛以此作榮獲2022年世界劇場設計展專業影像設計奬首奬，將畫家柯淑玲對生命的感悟、體會、思考融入舞台空間中，將流瀉的潑墨彩立體化，創造出表演者與舞台、空間之間的絕妙意境。投影的幻化無常，也正與藝術總監黃誌群、導演劉若瑀的創作理念不謀而合。

2017《墨具五色》1.0與2023《墨具五色》2.0，相隔了六年的時空背景，雖然核心都是以探討老莊超脫世俗生命的哲學智慧，但經歷過優人山上劇場火災與長達三年的疫情，我們與整個世界所面對的，是更嚴苛的外在環境條件，也更考驗著我們內心世界的力量。《墨具五色》2.0加入更明確的台詞及肢體表達元素，讓每一個篇章有更具體的敍述。六個篇章：〈恍兮惚兮〉、〈大鵬展翅〉、〈庖丁解牛〉、〈鼓盆而歌〉、〈莊周夢蝶〉及〈道隱無名〉，序幕與終章以老子之言傳達「道」的無可言，中間以莊子的四個故事篇章作為串連。

有別於《墨具五色》1.0，本次更特邀新加坡國家太極好手鄭凱心及劇場人洪藝冰共同加入演出，融合太極肢體呈現，從形、意、心、氣的脈絡，一探老子從有身到無身之生命實踐。以〈庖丁解牛〉篇章為例，庖刀與牛的對話也如儀式般更具戲劇張力。張忘以漂流木重新製作牛隻，依著每一塊木材的弧度、紋理，排列疊合，重新賦予它們力量。〈莊周夢蝶〉篇章提問：「誰在作夢？」，在當今進入多維時空的探討時代，也將帶領觀眾隨著台上演出者的奇異夢境，進入與老莊的無距離的空間維度。表演者的服裝亦邀請UUIN品牌團隊重新設計製作，特別是在〈道隱無名〉中的迴旋擊打懸吊銅鑼片段，更顯肢體力道與影像投放間難以言述的巧妙融合，讓人嘆為觀止。

面對後疫情時代、AI發展的潛在威脅、氣候變遷造成的生態危機，各種多元挑戰的外在環境，人的力量與價值究竟為何？這也是藝術總監黃誌群、導演劉若瑀希望透過2.0升級版能夠更延伸且深入去探討的。本次首演場也以公益利他的出發點，以「文化銀行」的方式媒合了贊助（如財團法人台北市木柵忠順廟）與受益團體（如社團法人希望共好發展協會與台灣適性發展促進會總會），希望能將善的力量廣傳出去，讓更多需要被扶助的團體能感受到社會的溫暖，也期待未來能有更多團體共襄盛舉。

經典《墨具五色》2.0述說的不僅僅是劉若瑀與黃誌群未完成的功課，也是每一位演出者及觀看者在此刻當下極需深思的課題；說的是老莊的「道」、是對自己生命了悟的再探，也是優人神鼓「道藝合一」精神理念的傳承。北、中、高三館場次於兩廳院售票系統OPEN TIX熱賣中。

優人神鼓35週年—經典《墨具五色》2.0

臺北國家戲劇院

09/22（五）19:30、09/23（六）14:30、19:30、09/24（日）14:30

票價800、1000、1200、1600、2000、2500、3000、3500元

臺中國家歌劇院 大劇院

11/25（六）14:30、11/26（日）14:30

票價800、1000、1200、1600、2000、2500、3000元

衛武營國家藝術文化中心 歌劇院

12/09（六）14:30、12/10（日）14:30

票價800、1000、1200、1600、2000、2500、3000元