〈財經主筆室〉台灣虎航創新板上市後市值縮水三成　創新板是票房毒藥？

虎航(6757)上周收盤價來到每股32.3元， 創下該股今年以來的新低價位， 從興櫃轉創新板上市風光上市剛滿月餘，短短一個多月股價就跌掉3 1%，市值縮水達65億元，更慘的是成交量一瀉千里急速冷凍， 股票想賣都不見得賣得掉，很多慘遭套牢投資人不禁都要問： 虎航究竟出了什麼問題呢？

台灣虎航是在8月15日以每股42.6元從興櫃轉創新板上市， 是國內首家在證交所創新板掛牌的航空公司， 掛牌首日開盤股價就衝至46.85元，最後收在44.5元，上漲 1.9元、漲幅4.46%，成交量1萬347張， 寫下創新板掛牌股單日成交量紀錄，也是創新板的市值王。

虎航目前公司股本為44.9億元， 以興櫃轉創新板上市首日最高價曾達46.85元計算，當時市值達 210億元，上周五(22日)每股股價來到32.3元， 公司最新市值為145億元，意即， 虎航興櫃轉創新板上市才剛滿月餘，股票市值就告縮水達65億元， 縮水幅度高達逾三成。

更令人不解的是，除了轉創新板上市首日成交量達1萬347 張 外，成交量急速萎縮，目前日成交量千張以下是常態， 最低還曾出現單日成交量僅有206張，虎航彷彿住進了冷凍櫃裡， 成交量低落到讓投資人變現出現困難。

虎航在興櫃交易時，日成交量動輒2-3千張很正常， 如今轉創新板上市後虎航交易量出現急凍的不便性， 如果低交易量常久下去，自然不利虎航未來股價表現， 造成如此結果的原因，究竟是虎航公司本身出現問題？ 還是創新板的交易制度有問題呢？

虎航日前公布8月單月營收12.38億元，年增2992.57% ，創同期新高，累計今年前8月營收79.75億元，年增1885 .45%，創歷史新高，主因是國境自去年10月解封後， 迎來首個暑假出遊旺季，8月載客率表現亮眼。

再者，虎航近日推出「現在9出發」周年慶生促銷活動，主要是為 8月15日正式掛牌上市邁入新里程碑，同時迎來9周年慶， 促銷活動全航線單程未稅99元起， 號召廣大虎迷想出國別再猶豫不決，現在9出發！ 此活動業已引起廣大虎迷的熱烈反應，顯然， 公司營運面並未出現任何重大不利因素。

難道是創新板交易方式有問題？虎航轉創新板首日成交量爆出1萬 347張，創下創新版單日成交量冠軍， 但掛牌第二天股價便重挫並結束蜜月期。虎航是第6檔在創新板掛牌 的個股，但至今已有5檔股價跌破承銷價， 虎航在掛牌第二天就跌破承銷價，算是6檔創新板當中速度最快的。

為加速創新企業上市籌資發展，證交所8月份董事會通過進一步鬆綁 「台灣創新板」發行面及交易面等6大規定， 主要亮點在刪除申請上市資本額條件、調整改列一般板的集保規定， 以及再降合格投資人資格條件等。

其中，在放寬合格投資人資格條件方面， 參酌亞洲鄰近證券市場規定及統計資料，將法人的證券交易經驗由2 年減為1年，自然人財力證明由500萬元下修為200萬元、 平均所得由150萬元降為100萬元， 以活絡創新板潛在的交易量能。

這是主管機關第二次調降門檻，第一次調降投資人限制後， 讓創新板合格投資人開戶數由原先的9萬7,251戶，大增到今年 8月底的23萬1,635戶，大增了1.38倍， 這次再降財力證明和所得，證交所預估開戶數可以再增1.5倍。

顯然，金管會認為降低門檻可以讓投資人開戶數增加， 將會有愈多投資人進入市場，可以提高創新板交易的流動性。 事實真相真是如此嗎？就以上周五創新板6檔股票，總成交筆數僅有 850筆，也就是說當天最多只有850人參與創新板的買賣， 與創新板總開戶數達23萬1,635戶來看， 似乎與開戶數的多寡沒有太多關係。

創新板開戶資格會設限， 就是因為創新板投資有一定的風險性存在， 必須有一定的財力才能承擔風險，如今就連已符合資格完成開戶的23萬多戶合格投資人，進場買賣意願都不高， 主管機關沒有去檢討這些人不進場的原由，反而想以降低門檻方式， 鼓勵承擔風險能力較低者進場，作法的確值得商榷！