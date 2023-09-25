〈財經主筆室〉台灣虎航創新板上市後市值縮水三成　創新板是票房毒藥？

虎航(6757)上周收盤價來到每股32.3元，創下該股今年以來的新低價位，從興櫃轉創新板上市風光上市剛滿月餘，短短一個多月股價就跌掉31%，市值縮水達65億元，更慘的是成交量一瀉千里急速冷凍，股票想賣都不見得賣得掉，很多慘遭套牢投資人不禁都要問：虎航究竟出了什麼問題呢？
台灣虎航是在8月15日以每股42.6元從興櫃轉創新板上市，是國內首家在證交所創新板掛牌的航空公司，掛牌首日開盤股價就衝至46.85元，最後收在44.5元，上漲1.9元、漲幅4.46%，成交量1萬347張，寫下創新板掛牌股單日成交量紀錄，也是創新板的市值王。
虎航目前公司股本為44.9億元，以興櫃轉創新板上市首日最高價曾達46.85元計算，當時市值達210億元，上周五(22日)每股股價來到32.3元，公司最新市值為145億元，意即，虎航興櫃轉創新板上市才剛滿月餘，股票市值就告縮水達65億元，縮水幅度高達逾三成。
更令人不解的是，除了轉創新板上市首日成交量達1萬347 張外，成交量急速萎縮，目前日成交量千張以下是常態，最低還曾出現單日成交量僅有206張，虎航彷彿住進了冷凍櫃裡，成交量低落到讓投資人變現出現困難。
虎航在興櫃交易時，日成交量動輒2-3千張很正常，如今轉創新板上市後虎航交易量出現急凍的不便性，如果低交易量常久下去，自然不利虎航未來股價表現，造成如此結果的原因，究竟是虎航公司本身出現問題？還是創新板的交易制度有問題呢？
虎航日前公布8月單月營收12.38億元，年增2992.57%，創同期新高，累計今年前8月營收79.75億元，年增1885.45%，創歷史新高，主因是國境自去年10月解封後，迎來首個暑假出遊旺季，8月載客率表現亮眼。
再者，虎航近日推出「現在9出發」周年慶生促銷活動，主要是為8月15日正式掛牌上市邁入新里程碑，同時迎來9周年慶，促銷活動全航線單程未稅99元起，號召廣大虎迷想出國別再猶豫不決，現在9出發！此活動業已引起廣大虎迷的熱烈反應，顯然，公司營運面並未出現任何重大不利因素。
難道是創新板交易方式有問題？虎航轉創新板首日成交量爆出1萬347張，創下創新版單日成交量冠軍，但掛牌第二天股價便重挫並結束蜜月期。虎航是第6檔在創新板掛牌的個股，但至今已有5檔股價跌破承銷價，虎航在掛牌第二天就跌破承銷價，算是6檔創新板當中速度最快的。
為加速創新企業上市籌資發展，證交所8月份董事會通過進一步鬆綁「台灣創新板」發行面及交易面等6大規定，主要亮點在刪除申請上市資本額條件、調整改列一般板的集保規定，以及再降合格投資人資格條件等。
其中，在放寬合格投資人資格條件方面，參酌亞洲鄰近證券市場規定及統計資料，將法人的證券交易經驗由2年減為1年，自然人財力證明由500萬元下修為200萬元、平均所得由150萬元降為100萬元，以活絡創新板潛在的交易量能。
這是主管機關第二次調降門檻，第一次調降投資人限制後，讓創新板合格投資人開戶數由原先的9萬7,251戶，大增到今年8月底的23萬1,635戶，大增了1.38倍，這次再降財力證明和所得，證交所預估開戶數可以再增1.5倍。
顯然，金管會認為降低門檻可以讓投資人開戶數增加，將會有愈多投資人進入市場，可以提高創新板交易的流動性。事實真相真是如此嗎？就以上周五創新板6檔股票，總成交筆數僅有850筆，也就是說當天最多只有850人參與創新板的買賣，與創新板總開戶數達23萬1,635戶來看，似乎與開戶數的多寡沒有太多關係。
創新板開戶資格會設限，就是因為創新板投資有一定的風險性存在，必須有一定的財力才能承擔風險，如今就連已符合資格完成開戶的23萬多戶合格投資人，進場買賣意願都不高，主管機關沒有去檢討這些人不進場的原由，反而想以降低門檻方式，鼓勵承擔風險能力較低者進場，作法的確值得商榷！