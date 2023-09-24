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習近平主動提將認真考慮訪韓　南韓：應將於明年進行討論

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/24 21:04
中國主席習近平昨（23）日出席杭州亞運開幕典禮（圖／路透社MARKO DJURICA）

中國主席習近平昨（23）日出席杭州亞運開幕典禮（圖／路透社MARKO DJURICA）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓總理韓德洙（又譯韓悳洙）昨（23）日於杭州與中國主席習近平會面，習近平主動表示將「認真考慮訪問韓國」，南韓總統室今（24）日表示，將往這方面與中國正式協商。

韓聯社報導，南韓國家安保室長趙太庸表示，習近平多次親口表示訪韓的必要性，因此希望以此為基礎，透過外交渠道斯文、瀟灑地與中國進行對話，實現習近平訪韓一事。

趙太庸說，（習近平訪韓）成功的話，期待能夠成為韓中關係的重要轉機，是南韓應該制定的目標。

習近平最後一次訪韓是在2014年7月，南韓時任總統為朴槿惠。

而南韓前總統文在寅在任期內，曾於2017年12月及2019年12月兩度訪中，但習近平沒有進行回訪，因此外交界認為，現在輪到習近平至南韓進行「回訪」。

尹錫悅自2022年5月就任後，已3度公開表示希望習近平訪韓，習近平也於2022年11月在印尼與尹錫悅進行首腦會談時表示，若新冠肺炎疫情穩定，將會高興地接受尹錫悅的訪韓邀請，也提到希望尹錫悅能在方便之時訪韓。

不過，南韓總統室說，習近平在今年內訪韓的可能性很小，雙方應該會在明年左右進行討論，若南韓著急，在外交上就等於輸了。

總統室指出，南韓最近與中國進行的會談，都是站在平等與相互尊重的立場上，從容不迫地進行交涉，而不是用請求的方式。
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中國
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韓悳洙
韓中關係

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