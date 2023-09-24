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明揚爆炸意外釀10死98傷　集團高層承諾成立信託基金

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/24 18:22
明揚與母公司明安等4位高層今（24）日出席重訊記者會鞠躬致歉（圖／中央社）

明揚與母公司明安等4位高層今（24）日出席重訊記者會鞠躬致歉（圖／中央社）

(台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導) 屏東科技產業園區明揚國際公司工廠大火爆炸意外，明揚與母公司明安等4位高層今（24）日出席重訊記者會鞠躬致歉，承諾將成立信託基金協助傷亡者與家屬。

此次爆炸意外共造成10死、98人輕重傷，最後一具屍體在今（24）日下午4時尋獲。

明安董事長鄭錫潛表示，此次事件造成消防人員和員工重大傷亡，導致社會不安，他代表集團表達最誠摯道歉。

鄭錫潛承諾，公司將成立信託基金協助傷亡者與家屬，「身為在地企業，絕對負責到底」。

至於信託基金金額，鄭錫潛表示還在規劃中，也承諾銀行額度絕對可以支應明揚與明安的損失，信託金額「無論是3億還是5億，絕對沒有問題」

明揚董事長劉安皓表示，公司已向家屬一一致歉及慰問，今早也至殯儀館慰問往生者家屬，後續復原與就業還有很多需要討論，也會配合當地政府盡快去消防弟兄靈堂前上香。

劉安皓強調，集團絕不逃避責任，會負責到底，個人去留是等事情完成後再來討論的事。

至於此次起火原因，明揚總經理呂英誠說明，22日下午約5點30分，現場存放原料化學品場所因不明原因引起煙霧，採取措施滅火後仍無法撲滅，由消防局前往進行搶救，火災原因待消防及檢調等單位釐清中。

劉安皓表示，整體最大損失金額仍在評估中，但建築物、設備、存貨等投保金新台幣15億元，有足夠保險，雇主責任與公共意外，會超過保險理賠範圍，以最大誠意理賠。
屏東科技園區
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