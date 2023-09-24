為維護當地品質　日本宮島10月起徵收訪問稅　沖繩縣等地擬跟進

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）眾多觀光客造訪為當地帶來許多困擾，日本廣島縣廿日市市10月1日起將向登宮島遊客課徵「宮島訪問稅」，沖繩縣竹富町及新潟縣佐渡市等地方政府也有意跟進。

宮島上擁有世界遺產嚴島神社，許多旅客登島觀看知名海上鳥居，在這座人口僅約1400人的島上，2019年卻迎來465萬遊客，創下歷史新高。

訪問稅開始實施後，當地政府預估2023年度可徵得約1億400萬日圓（約台幣2253萬元）稅收，將用在維護管理公園與廁所、建構免費無線網路等。

根據中央社，「宮島訪問稅」課徵對象排除當地居民、通勤通學者、學齡前兒童及修學旅行者等，稅金將直接加在船票上，每人每次100日圓（約台幣22元），也可一次繳交一年份稅金500日圓（約台幣109元）。

另外，擁有9座有人島、約4300人口的沖繩縣竹富町也因觀光客帶來的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）而考慮開徵「竹富町訪問稅」（暫譯）。在新冠肺炎2019年爆發前，每年都有超過百萬旅客登島，疫情趨緩後的2022年，也有約73萬人造訪。

開徵稅額將是竹富町未來討論重點，日本政府環境省曾在2019年對前往西表島觀光課等人作調查，最多人可接受的金額為500日圓，因此可能將以500日圓為主討論。

此外，擁有世界自然遺產「奄美大島」的鹿兒島縣奄美市政府，以及以登錄世界遺產為目標的新潟縣佐渡市政府，也都在思考開徵相關稅收。