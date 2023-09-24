3年9起軍事政變 非洲人民支持政變有機可循

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）自2020年馬利爆發軍事政變推翻了民選政府後，西非、中非以及撒哈拉以南的薩赫勒地區（Sahal）已經發生了多達9起政變，幾內亞、蘇丹、查德等國的軍方接連奪權。奇妙的是，民眾似乎對於民選政府被推翻這件事並不感到反感，很多甚至上街表達支持，非洲的民主化進程究竟出了什麼問題？

《半島電視台》指出，這些發生政變的國家大多是過去法國殖民地。不穩定、不完全的民主轉型，腐敗的政府架構、脆弱的道德與文化準則，加深了這些國家獨立後的不平等問題，政治、經濟與社會上的挑戰，讓民選政府在面對政變時完全無能為力，也讓擁有槍桿子的人有機可乘。

事實上，證據也不只是那些在網路上所流傳、民眾上街慶祝民選政府被軍隊推翻的影片。根據泛非獨立研究網絡〈非洲氣壓計〉（Afrobarometer）於2022年9月所進行，針對34個非洲國家的民調顯示，大部分的一般民眾雖然相信定期、誠實且公開的選舉能最佳保障他們的權益，只有44%的受訪者認為選舉能夠迫使不被人民喜歡的領導人下台。

該民調自2008年至2009年開始進行以來，民眾逐漸不相信選舉可以帶來他們想要的改變。尤其是在2011年與2021年間，30個非洲國家中，有26個對民主選舉的支持度持續下降，其中就包含過去3年內爆發政變的蘇丹、馬利、布吉納法索及尼日等國。即使是已舉行選舉一段時間的南非，民間對選舉的信任度在過去10年間也下降了20%。

迦納海岸角大學（Ghana’s University of Cape Coast）政治分析師Jonathan Asante-Otchere表示，這些國家的人民沒有從選舉中得到民主許諾的多元選擇，持續的貪腐、人權壓迫甚至是動用軍事力量鎮壓反對者，都嚴重損害到這些國家人民對民主選舉以及民選政治精英的信心。另一份民調更顯示，大部分的受訪者甚至覺得軍政府也沒有不好。

另一方面，民選政府無法解決經濟疲弱的問題，又讓長期執政的政治精英持續享有特權，也是原因之一。智庫非洲經濟發展政策倡議（AEDPI）的專家Anim指出，民眾深受飆漲的生活費以及高失業率所苦，但是執政者卻過著優渥的生活，這讓選民無法接受。