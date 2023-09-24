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跟進紐西蘭？ 傳英國政府擬禁年輕人買菸

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/24 10:30
（圖／Unsplash_Антон Воробьев）

（圖／Unsplash_Антон Воробьев）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）繼紐西蘭於去（2022）年 12月宣布，將禁止2009年以後出生的年輕人購買香菸，以達成全國逐步禁菸的遠程目標後，英國也在昨（22）日由媒體透露政府內部消息，表示可能跟進實行類似政策。

《衛報》報導，根據政府內部消息，英國首相蘇納克（Rishi Sunak ）正研議跟隨紐西蘭的腳步，對年輕人買菸進行控管，以逐步減少國內抽菸人口，不過現階段英國政府拒絕證實此一消息，決策團隊內部似乎還沒有完全定論。

未具名的內部消息來源表示，英國政府可能會透過提供免費的電子煙具、提供折價券給懷孕婦女以鼓勵她們放棄吸菸，還有研議強制在菸品置入訊息等方式，來鼓勵民眾逐步朝煙草轉移至其他替代品，而相關官員在回覆給《路透社》的信件中透露，政府希望以此在2030年前達成全國全面禁菸的結果。

然而事實上，今年5月英國政府才試圖改善國內電子煙氾濫的問題。英國經銷商長期鑽法律漏洞，透過在商店發放免費試用品的方式，誘使年輕人嘗試電子煙，反而造成吸「煙」人數暴增。

一份公共衛生慈善機構〈吸煙與健康行動〉（Action on Smoking and Health）研究顯示，11歲至17歲的年輕人中，有高達40%的受訪者表示使用電子煙只是為了嘗試，而20%表示是受到同儕壓力影響。不過其實根據包含英國在內的多國法律，販售電子煙予18歲以下青少年其實是非法的，這代表未成年人長期透過法律無法管轄的「試用品」獲取菸品。

對此，英國首席醫療官惠蒂（Chris Whittier）認為，政府應持續鼓勵吸煙者轉向使用電子煙，健康風險相對較小，另一方面，也要注意國內兒童與青少年非法使用菸品的問題。
菸品
吸菸
電子煙
英國

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