台灣民意基金會最新民調出爐！台灣人政黨支持傾向出現重大變化　中性選民略減

(台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今（24）日早上發表「台灣人政黨支持傾向的最新發展」即時民調。這是本會2023年9月全國性民調的一部份。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2023年9月18-20日三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-frame random sampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

主要研究發現

我們問：「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：30.3%民主進步黨，23.1%中國國民黨，17.1%台灣民眾黨，2.6%時代力量，1.9%台灣基進，1.7%其他政黨合計，22.6%沒特別支持哪一個政黨，0.7%不知道、拒答。換言之，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成支持民進黨，二成三支持國民黨，一成七支持民眾黨，2.6%支持時代力量，1.9%支持台灣基進，二成三中性選民。請參見圖1。

與上個月相比，可以發現，台灣人九月政黨支持傾向出現重大變化，民進黨重挫6.5個百分點，但仍以三成支持度坐穩第一大黨寶座；國民黨回升6個百分點，以二成三奪回第二大黨地位；民眾黨略減0.7個百分點，以一成七落居第三大黨；時代力量和台灣基進兩個綠色小黨支持度都低於三個百分點，在殘酷的政黨競爭過程中，浮浮沈沈，隨風飄盪。中性選民略減0.8個百分點。請參見圖2。



圖1 ：台灣人的政黨支持傾向（2023/9）

圖2 ：台灣人的政黨支持傾向最近二次比較（2023/9）

過去一個月，台灣內外政治環境沒有重大事件發生，政黨競爭隨著2024總統與立委大選節奏展開。民進黨支持度重挫6.5個百分點，摔的比上個月躍升的4.8個百分點還重，近期進口雞蛋風暴的衝擊無疑是最重要因素。國民黨支持度上升6個百分點，有谷底反彈的味道，這應和最近兩件事有關；一是近期黨總統候選人侯友宜訪美，基本上平順，發揮某種造勢效果；另一個則是，郭台銘914宣布賴佩霞為競選副手搭檔，917正式登記公民連署申請，反激起國民黨支持者危機意識而回籠。民眾黨支持度略減0.7個百分點，這和近期指標性從政黨員新竹市長高虹安官司纏身及個人言行惹議或有關聯，再加上黨本身近期表現乏善可呈，能維持一成七支持度，已是萬幸。

整體而言，近期台灣政黨支持度揮發性很高，主要政黨如果犯錯出包，選民立即會有強烈反應，沒有例外。民進黨在過去十個月內經歷過三次政黨支持度重挫，分別是，2022年12月、2023年6月、2023年9月。2022年12月，是因民進黨地方選舉遭遇歷史性挫敗，支持度重挫8.8個百分點；2023年6月，民進黨因重要成員牽涉im.B重大詐欺案、黨內性騷擾案及一連串黨內提名風波，支持度重挫6.5個百分點；2023年9月，主要因進口雞蛋風暴，重挫6.5個百分點。

國民黨方面，過去十個月也經歷過三次政黨支持度重挫。2023年3月，因南投立委補選意外落敗，政黨支持度重挫9.2個百分點；2023年6月，因黨內總統提名爭議浮上台面，政黨支持度重挫5.8個百分點；2023年8月，因黨內總統提名風波不斷，總統與立委選戰氣勢受挫，支持者咸感失望，政黨支持度下跌5.9個百分點。

民眾黨方面，相對兩大政黨，其支持度長期維持在20個百分點以內。事實上，自2019年8月創黨以來，只有三次政黨支持度超過20%，而且都是過去一年之內發生的事，但都無法持久，具體反映了新興政黨的現實。最近三個月則陷入「躺平」的狀態，政黨支持度維持在十七個百分點左右。以這樣的政黨支持度，希望在總統大選中殺出重圍，異軍突起，除了黨總統候選人需具備非凡的群眾魅力（Charisma），旺盛的企圖心，還需要一顆強有力心臟才行。

最後，2024總統與立委大選剩不到四個月，當政黨支持度重新洗牌，沒有單一超強政黨的存在，政黨競爭將出現綠藍白相對平起平坐模式；更重要的是，政黨支持度揮發性異常高，選民容忍度超低，主要政黨已沒有犯錯的餘地。從這角度看，2024總統與立委選舉有了新的想像空間。請參見圖3。



圖3：台灣主要政黨社會支持趨勢(2019/8~2023/9)