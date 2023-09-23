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新竹湖口營區9/24開放　台灣軍方備妥接駁方案迎人潮

陸軍第六軍團今天(9/23) 呼籲民眾多利用國防部、陸軍司令部臉書資訊，尤其首創即時更新「新竹高鐵站」等7個接駁點的候車時間資訊，盼發揮最大便民功能。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/23 20:43
陸軍湖口營區將於24日開放，21日上午舉行全兵力預演，場中進行陸航空中分列式及AH-64E阿帕契直升機戰力操演，展現官兵勤練成果。中央社...

陸軍湖口營區將於24日開放，21日上午舉行全兵力預演，場中進行陸航空中分列式及AH-64E阿帕契直升機戰力操演，展現官兵勤練成果。中央社...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新竹湖口營區明天(9/24) 開放，陸軍第六軍團今天(9/23) 呼籲民眾多利用國防部、陸軍司令部臉書資訊，尤其首創即時更新「新竹高鐵站」等7個接駁點的候車時間資訊，盼發揮最大便民功能。

新竹湖口營區9/24開放　台灣軍方備妥接駁方案迎人潮

(圖/官方臉書)

為推廣全民國防，陸軍今年以「迷彩總動員，全民挺國防」為主題，舉辦營區開放，明天在新竹縣湖口營區盛大舉行。

湖口營區開放有兩大亮點，分別是展出「低視度虎斑、鯊魚尖牙」塗裝的AH-64E阿帕契攻擊直升機，以及配賦於快反連的新型重型機車印第安挑戰者（Indian Challenger），首次對外陳展。

新竹湖口營區9/24開放　台灣軍方備妥接駁方案迎人潮

陸軍今年以「迷彩總動員，全民挺國防」為主題舉辦營區開放，24日在新竹縣湖口營區舉辦，21日上午舉行全兵力預演校閱，場中進行憲兵快反連重型機車操演，觀禮民眾拿起手機拍下難得的畫面。中央社

新竹湖口營區9/24開放　台灣軍方備妥接駁方案迎人潮

陸軍湖口營區將於24日開放，21日上午舉行全兵力預演，5架幻象2000戰機以大雁隊形衝場，現場觀禮民眾響起熱烈掌聲。中央社

陸軍第六軍團指揮部晚間發布新聞稿指出，明天上午8時到10時是預期人潮湧入的尖峰，屆時軍方將在接駁點提供最大的運載動能，縮短候車時間，以最快方式將民眾送達活動會場，歡迎民眾多加利用。

陸軍第六軍團指揮部表示，民眾關心的節目程序表、入營身分資格、飲食、車輛接駁資訊，軍方皆已製作懶人包公布在官方臉書(如下) 。

接駁點除了遊覽車，也提供復康巴士搭乘，抵達會場後的醫療措施、廁所、參觀區域，都會有相對應的友善專區服務。

中央社引述陸軍第六軍團說，國防力量是國家安全的基礎，全民力挺國防，支持國防，就是國軍最大靠山，明天陸軍迷彩總動員，在新竹湖口營區展現三軍聯合作戰的最堅實戰力，歡迎民眾共襄盛舉。
新竹
湖口
營區
開放
國防部發言人

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更新時間 : 2023-09-23 22:32 GMT+08:00

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