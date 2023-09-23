2023新北攜手黎明鬥艷決戰 宜北北桃新秀引領臺灣未來時尚

新北市今(23)日於市府1樓彭園舉行「2023年 鬥艷時尚伸展台決賽表演暨頒獎典禮」， 是全臺最大場流行服飾及彩妝時尚大秀，以「Others」 為主題，跨專業領域、跨文化與跨學習階段之創新多元賽事， 更是跨縣市服裝設計及彩妝學生力拼時尚界的王座， 副市長劉和然出席並與市府幼兒園小朋友一起走秀， 感受最具張力的時尚舞台。

副市長劉和然表示，新北鬥艷已邁入第7年， 為新北市高中職每學年度關注的重要活動， 特別感謝黎明技術學院大手攜小手共同舉辦。本年度首度邀請宜蘭、 台北、新北及桃園市學校參賽，更新增青少年組賽事， 同時擴大國際創意造型設計組參賽規模， 全面帶動技職教育及時尚產業的發展， 藉由多元美感及國際文化的元素，打造創新、共融、時尚、 美學的新北國際美學城市。

本次競賽由黎明技術學院及樟樹國際實中協助承辦， 今年跨學制首創的「青少年組」賽事， 培養國七至高一學生相關服裝改造及創作技能， 從競賽中扎根職業試探。 樟樹國際實中流行服飾科指導老師何佳怡表示，青少年組以主題Ot hers概念結合漁夫帽配飾改造，培訓選手將釦子、亮片條、 蕾絲帶、羽毛、皮革、軟鐵絲等異材質作綜合設計運用， 選手可使用車縫、拼貼、皮作技巧、蕾絲邊設計等工藝技術， 製作重生、新氣象的漁夫帽，學生們發揮創意， 讓頒獎典禮當日走秀的幼兒園小朋友配戴時都充滿多元設計感。

賽事中「國際創意造型設計組」相較去年20組120名學生， 今年擴大增加計28組、168名學生參賽，選手依照56位來自越 南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、 菲律賓等新住民模特兒跨文化特質， 結合各國傳統節慶元素改造服飾、融入妝髮完成整體造型設計， 解析各國節慶文化以專業再加以創作， 多數參賽隊伍選擇婚禮及春節設計，有以越南的國花荷花作為配色與 造型設計奧黛服飾，添加越南風情韻味，亦有以金色緞帶、刺繡、 花飾點綴創造富有層次感的印尼風采圖案以象徵財富、繁榮與好運。

視覺設計參賽者復興商工周禹彤同學， 使用喜歡的蘭花圖案當作布花設計底色，結合花語「尊重」的含義， 加上繪製圍著一圈牽著手來自不同族群的象徵， 並設計愛心形狀排列形成花朵，希望展現文化包容、融洽、 接納的創作精神。

首次參賽手作創意商品設計組國立頭城家商吳宜柔同學表示， 自己的目標是在未來參加全國技藝競賽的時候拿到金手獎， 不想錯過任何增加比賽經驗的機會。 很高興這次新北市鬥艷競賽開放外縣市參賽， 讓自己可以透過競賽跟其他縣市優秀選手交流，彼此分享學習成果。

國際創意造型設計組能仁家商吳喻柔同學表示， 媽媽年輕時在越南對美容美髮非常有興趣， 聽聞這個比賽就不斷鼓勵參賽， 且去年有機會擔任模特兒協助隊友獲得好成績， 今年便以越南春節為主題，希望將紅色的富貴喜氣與熱情奔放， 妝點出越式奧黛風情。

教育局表示，鬥艷各競賽組別獲獎成績，將於9月25日公告於新北 學Bar臉書。新北市重視適性學習，以4年8億經費翻倍投資技職 教育，培養學生跨域創新的能力，率全國之先以跨群科多層次競賽模 式辦理「鬥艷時尚伸展台」， 也感謝企業與學校攜手讓學生的專業技能有機會躍升國際舞台， 在國際舞台發光發熱。