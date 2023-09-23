2023新北攜手黎明鬥艷決戰 宜北北桃新秀引領臺灣未來時尚

新北市今(23)日於市府1樓彭園舉行「2023年鬥艷時尚伸展台決賽表演暨頒獎典禮」，是全臺最大場流行服飾及彩妝時尚大秀，以「Others」為主題，跨專業領域、跨文化與跨學習階段之創新多元賽事，更是跨縣市服裝設計及彩妝學生力拼時尚界的王座，副市長劉和然出席並與市府幼兒園小朋友一起走秀，感受最具張力的時尚舞台。
副市長劉和然表示，新北鬥艷已邁入第7年，為新北市高中職每學年度關注的重要活動，特別感謝黎明技術學院大手攜小手共同舉辦。本年度首度邀請宜蘭、台北、新北及桃園市學校參賽，更新增青少年組賽事，同時擴大國際創意造型設計組參賽規模，全面帶動技職教育及時尚產業的發展，藉由多元美感及國際文化的元素，打造創新、共融、時尚、美學的新北國際美學城市。
本次競賽由黎明技術學院及樟樹國際實中協助承辦，今年跨學制首創的「青少年組」賽事，培養國七至高一學生相關服裝改造及創作技能，從競賽中扎根職業試探。樟樹國際實中流行服飾科指導老師何佳怡表示，青少年組以主題Others概念結合漁夫帽配飾改造，培訓選手將釦子、亮片條、蕾絲帶、羽毛、皮革、軟鐵絲等異材質作綜合設計運用，選手可使用車縫、拼貼、皮作技巧、蕾絲邊設計等工藝技術，製作重生、新氣象的漁夫帽，學生們發揮創意，讓頒獎典禮當日走秀的幼兒園小朋友配戴時都充滿多元設計感。
賽事中「國際創意造型設計組」相較去年20組120名學生，今年擴大增加計28組、168名學生參賽，選手依照56位來自越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓等新住民模特兒跨文化特質，結合各國傳統節慶元素改造服飾、融入妝髮完成整體造型設計，解析各國節慶文化以專業再加以創作，多數參賽隊伍選擇婚禮及春節設計，有以越南的國花荷花作為配色與造型設計奧黛服飾，添加越南風情韻味，亦有以金色緞帶、刺繡、花飾點綴創造富有層次感的印尼風采圖案以象徵財富、繁榮與好運。
視覺設計參賽者復興商工周禹彤同學，使用喜歡的蘭花圖案當作布花設計底色，結合花語「尊重」的含義，加上繪製圍著一圈牽著手來自不同族群的象徵，並設計愛心形狀排列形成花朵，希望展現文化包容、融洽、接納的創作精神。
首次參賽手作創意商品設計組國立頭城家商吳宜柔同學表示，自己的目標是在未來參加全國技藝競賽的時候拿到金手獎，不想錯過任何增加比賽經驗的機會。很高興這次新北市鬥艷競賽開放外縣市參賽，讓自己可以透過競賽跟其他縣市優秀選手交流，彼此分享學習成果。
國際創意造型設計組能仁家商吳喻柔同學表示，媽媽年輕時在越南對美容美髮非常有興趣，聽聞這個比賽就不斷鼓勵參賽，且去年有機會擔任模特兒協助隊友獲得好成績，今年便以越南春節為主題，希望將紅色的富貴喜氣與熱情奔放，妝點出越式奧黛風情。
教育局表示，鬥艷各競賽組別獲獎成績，將於9月25日公告於新北學Bar臉書。新北市重視適性學習，以4年8億經費翻倍投資技職教育，培養學生跨域創新的能力，率全國之先以跨群科多層次競賽模式辦理「鬥艷時尚伸展台」，也感謝企業與學校攜手讓學生的專業技能有機會躍升國際舞台，在國際舞台發光發熱。