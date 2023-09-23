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北富銀「防詐滿貫月」活動開跑！號召全民與悍將球星攜手打詐 線上線下整合阻詐防線

By 台灣英文新聞
2023/09/23 17:27
圖／北富銀

圖／北富銀

據內政部警政署刑事警察局統計，今年截至5月底台灣已發生近2萬件詐騙案，較2021年　據內政部警政署刑事警察局統計，今年截至5月底台灣已發生近2萬件詐騙案，較2021年同期成長達21%，詐騙案增長情況實不容忽視。為幫助民眾提高警惕，台北富邦銀行與行政院打擊詐欺辦公室、內政部警政署、刑事警察局於22日聯合宣布，將結合國人最喜愛的職棒運動推出「防詐滿貫月」宣導活動，號召全民一起打擊詐騙。

北富銀向以守護客戶及民眾資產安全為使命，為能有效防堵詐欺犯罪，自2018年起即領先同業成立專責單位金融安全部，統籌全行洗錢防制及詐欺等金安相關業務，不僅對全體行員實施專業識詐培訓、強化關懷機制，更積極運用科技發展創新防詐應用，例如與刑事警察局合作開發「鷹眼模型」，透過AI偵測專利技術分析比對50多種動態交易風險變數，找出詐騙金流的共通性及可疑指標，對異常帳戶進行判讀並適時示警客戶，透過線上線下服務整合，打造全方位反詐防線，有效阻斷詐騙犯罪行為，今年1月至8月，北富銀已成功攔阻340件詐騙，阻詐金額超過新台幣3.1億元，用行動捍衛民眾資產及金融秩序。

同時，在本次「防詐滿貫月」中，北富銀進一步與富邦悍將及刑事警察局合作，拍攝了6支創意十足的反詐影片，由富邦悍將隊長范國宸領銜，與王勝偉、陳仕朋、Fubon Angels及應援團長崔維斯共同出演，示範常見詐騙情境及防範措施，以幽默風趣、寓教於樂的方式，加深大眾對防詐的了解與重視。

更新時間 : 2023-09-23 19:55 GMT+08:00

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