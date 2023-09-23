北富銀「防詐滿貫月」活動開跑！號召全民與悍將球星攜手打詐 線上線下整合阻詐防線

據內政部警政署刑事警察局統計，今年截至5月底台灣已發生近2萬 件詐騙案，較2021年 據內政部警政署刑事警察局統計，今年截至5月底台灣已發生近2萬 件詐騙案，較2021年同期成長達21%， 詐騙案增長情況實不容忽視。為幫助民眾提高警惕， 台北富邦銀行與行政院打擊詐欺辦公室、內政部警政署、 刑事警察局於22日聯合宣布，將結合國人最喜愛的職棒運動推出「 防詐滿貫月」宣導活動，號召全民一起打擊詐騙。

北富銀向以守護客戶及民眾資產安全為使命， 為能有效防堵詐欺犯罪，自2018年起即領先同業成立專責單位金 融安全部，統籌全行洗錢防制及詐欺等金安相關業務， 不僅對全體行員實施專業識詐培訓、強化關懷機制， 更積極運用科技發展創新防詐應用，例如與刑事警察局合作開發「 鷹眼模型」，透過AI偵測專利技術分析比對50多種動態交易風險 變數，找出詐騙金流的共通性及可疑指標， 對異常帳戶進行判讀並適時示警客戶，透過線上線下服務整合， 打造全方位反詐防線，有效阻斷詐騙犯罪行為，今年1月至8月， 北富銀已成功攔阻340件詐騙，阻詐金額超過新台幣3.1億元， 用行動捍衛民眾資產及金融秩序。

同時，在本次「防詐滿貫月」中， 北富銀進一步與富邦悍將及刑事警察局合作，拍攝了6支創意十足的 反詐影片，由富邦悍將隊長范國宸領銜，與王勝偉、陳仕朋、Fub on Angels及應援團長崔維斯共同出演， 示範常見詐騙情境及防範措施，以幽默風趣、寓教於樂的方式， 加深大眾對防詐的了解與重視。