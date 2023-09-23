八里首任青農分會長李炳輝 黑手練功種出冠軍文旦柚

中秋佳節即將到來，同時也是文旦柚的最佳品嚐季節， 文旦柚的「柚」與保佑的「佑」同音， 與家人團聚品嚐八里在地文旦柚，不只能支持新北在地農產， 也能為大家帶來平安保佑的祝福。 八里區也於日前成立新北市青農聯誼會八里分會， 由青農李炳輝擔任首任會長，期望透過青農分會的成立， 讓八里區農業能夠更多元發展， 新北市農業局也歡迎大家到八里品嘗香甜可口的文旦柚。

李炳輝原在模具工廠從事俗稱「黑手」的機械相關行業， 後來由於父親年紀增長，難以獨自維持家中果園， 因此決定返鄉幫忙。李炳輝提到當黑手雖然必須與銹鐵跟污油為伍， 工作環境十分辛苦，但能從中學習到許多機械維護相關技能、知識， 對之後從事農業在農機具維護上大有幫助。 此外在李炳輝做出讓顧客滿意的產品時，他從中獲得滿滿的成就感， 因此對於產品的品質十分堅持，現在也將這份堅持帶入農業， 仔細對待每一顆文旦柚。李炳輝返鄉後也成立自有品牌「柚＆蜜」， 名稱由來是因為與農友技術交流中，嘗試以養蜂來幫助果樹授粉， 除增加果樹著果率外，也提升果實生長的完整度，「柚＆蜜」 果園位處淡水河口西側，有海風吹拂帶來的豐富微量元素， 加上排水條件良好，所產出的文旦柚吃起來不僅口感Ｑ彈、 果肉也特別香甜濃郁，自101年至111年間， 於新北市及八里區文旦柚評鑑比賽共獲得1次特等總冠軍、1次甜柚 王及3次頭等獎等，獲獎連連， 也正因為與其他青農夥伴互相學習提升產品品質， 希望能夠透過聯誼會互助合作、相互學習， 帶動八里區農業發展及食農教育推廣共好。

新北青農聯誼會八里分會長李炳輝表示， 青農聯誼會八里分會成立可協助更多青年農民往農業領域發展， 除一級生產外，也有夥伴從事食農教育推廣， 可互相學習教學技巧及行銷撇步， 將食農教育理念及農業經營向下扎根，讓更多農業生力軍加入， 並開發在地化特色商品，展現出八里觀光的潛力。李炳輝也表示， 青農聯誼會中臥虎藏龍，與青農夥伴交流可以得到許多新想法， 不僅是要發展國內市場，更要進軍國際， 目前除出貨生鮮文旦柚至港澳地區， 也積極研發柚子果醬等加工產品，期望能拓展海外市場， 也非常歡迎想購買文旦柚的民眾前往「柚＆蜜」 官方網站以及八里農會小農直銷站網站洽詢。

新北市農業局長李玟表示，八里區成立新北市青農聯誼會分會， 串聯八里地區文旦柚、綠竹筍、桶柑等當地特產， 鼓勵有志青年們加入農業這個大家庭， 為農業發展注入更多創新能量及活力。 農業局一直都是新北青農最強力的後盾，更將秉持「新北市做大事 農業健康市/式」的理念，與新北青農共同來打拼， 為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、 市民及生態共好的永續大健康環境。