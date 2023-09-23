秋冬如何規劃假期？ 南北全包式旅行 統一渡假村一泊二食兒童免費住

想要出遊創造美好回憶卻怕傷荷包？統一渡假村10/1～12/31推出新竹「魔幻樹旅 玩轉風城」、墾丁「元宇宙大冒險」一泊一食雙人房平日4,580元起、一泊二食5,580元起，預訂一泊二食不僅食宿玩通通有，平日再贈一位12歲以下兒童免費住！來新竹帶您品嚐客家午茶牛汶水及炸婆菜…等小食，另外還有室內魔幻變裝秀免費體驗，沉浸式扮演愛麗絲、紅心國王皇后等角色，再來傑克與魔豆歷險，歡迎住客一同趕赴童話故事精采盛宴；衝墾丁饗屏東特色點心(旗魚黑輪、鹹粿…等)，還有大街定時免費接駁，今年秋冬必玩的元宇宙冒險活動，結合室內科技感設計及電遊室、電流急急棒等元素，加上戶外闖關，與關主PK挑戰任務，兩種特色玩法皆可帶來與眾不同的渡假享受。

秋冬旅行還沒規劃？這裡都幫您安排好。佇立在蓊鬱森林間的新竹統一渡假村，本季以傑克與魔豆的故事作為主軸，整座園區成為傑克的冒險遊樂場，勇闖巨人的家、智取巨人砍斷魔樹，集滿天空之城印記便能順利取得獎勵，此外專案可免費參加魔幻變裝秀，入住一晚，隔天退房繼續玩，預訂一泊二食專案再享用主廚嚴選的芋頭米粉鍋套餐，食宿玩通通幸福超標；淡季前往四季如春的墾丁最SMART，不僅玩水曬暖陽，室內還可與程式鯊關主PK電玩賽車、電流急急棒…等，園區更提供定時免費接駁逛大街及生態漫遊，帶您挖掘在地人推薦的秘境，從早到晚行程滿滿，趕緊納入秋冬旅行口袋名單！